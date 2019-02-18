Бабиш переизбран главой ANO. Других кандидатов не было.

Андрей Бабиш переизбран на следующие два года главой движения ANO. Пятый по счету, общенациональный съезд делегатов состоялся в Праге воскресенье. Особых сюрпризов от встречи политической элиты ANO ожидать не приходилось, так как действующий премьер был единственным претендентом на руководящий пост. Поддержали его 206 из 238 делегатов. Первым заместителем остается Ярослав Фалтынек. Все его противники отозвали свою кандидатуру еще до начала голосования.
Премьер в ходе своего 45-минутного выступления на съезде заявил, что в движении начинают проявляться неблагоприятные тенденции. По словам Бабиша, некоторые руководящие представители ANO страдают «манией величия».
«Особые регистрационные номера автомобилей, служебные Superb за миллионы и подобные глупости… Когда я читаю об этом в СМИ, я возмущаюсь и стыжусь за то, каких кандидатов наши краевые организации выдвигают в свои предвыборные списки. Нельзя не заметить, что и в нашем движении люди интересуются выборами лишь тогда, когда они сами в них участвуют, и не трудятся во благо движения как такового. Мы не открываем новых партийных ячеек, не набираем новых, способных членов; в некоторых краях наблюдаются попытки «приватизировать» местные организации», - заявил премьер, однако конкретных фамилий он не назвал.
В части своей речи, посвященной планам на будущее, глава правительства озвучил намерение исключить из налогового законодательства понятие «супер-грубая зарплата» (полный объем расходов на оклад одного работника, который берется за основу при расчете подоходного налога – прим. ред.) и обещал снизить налогообложение работников.
Премьер далее заявил, что Чехия не обойдется без строительства новых атомных энергоблоков.
Делегаты съезда избрали также четырех рядовых зампредседателя, которыми повторно стали гетман Центрально-Чешского края Ярослава Покорна Ерманова, вице-премьер и министр окружающей среды Рихард Брабец, а также бывший мэр Брно Петр Вокршал.
Единственным новичком на руководящем посту в ANO стал зампредседателя Палаты депутатов Радек Вондрачек, который заменил мэра г. Острава, «анфан террибль» движения Томаша Мацуру, открыто критикующего некоторых своих коллег за корыстолюбие и коррупционные скандалы.
«Я бы хотел укрепить наши взаимоотношения с другими политическими субъектами за рубежом. Это напрямую связано с моей работой, я уже лично знаком практически со всеми лидерами партий в Европейском парламенте, я встречаюсь там с представителями оппозиции, выслушиваю разные мнения, и, думаю, нам это может пойти только на пользу. Прошу не путать эту инициативу с официальной, государственной внешней политикой – ею занимается правительство. Но у самого движения ANO тоже могут быть свои зарубежные контакты», - сообщил «Чешскому Радио» Радек Вондрачек.
На съезде далее прозвучала фамилия лидера партийного списка на выборах в Европейский парламент. Возглавит его евродепутат Дита Харанзова.
«Я хочу подчеркнуть, что мы направим наши усилия в Европарламенте на
то, чтобы Европа вернулась к своим истокам, к изначальному
предназначению по обеспечению мира, безопасности и условий
процветания. В такой Европе будет процветать и сама Чехия»,
- заявила Харанзова.