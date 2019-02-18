Бабиш переизбран главой ANO. Других кандидатов не было.

Премьер в ходе своего 45-минутного выступления на съезде заявил, что в движении начинают проявляться неблагоприятные тенденции. По словам Бабиша, некоторые руководящие представители ANO страдают «манией величия».

«Особые регистрационные номера автомобилей, служебные Superb за миллионы и подобные глупости… Когда я читаю об этом в СМИ, я возмущаюсь и стыжусь за то, каких кандидатов наши краевые организации выдвигают в свои предвыборные списки. Нельзя не заметить, что и в нашем движении люди интересуются выборами лишь тогда, когда они сами в них участвуют, и не трудятся во благо движения как такового. Мы не открываем новых партийных ячеек, не набираем новых, способных членов; в некоторых краях наблюдаются попытки «приватизировать» местные организации», - заявил премьер, однако конкретных фамилий он не назвал.

В части своей речи, посвященной планам на будущее, глава правительства озвучил намерение исключить из налогового законодательства понятие «супер-грубая зарплата» (полный объем расходов на оклад одного работника, который берется за основу при расчете подоходного налога – прим. ред.) и обещал снизить налогообложение работников.

Премьер далее заявил, что Чехия не обойдется без строительства новых атомных энергоблоков.

Делегаты съезда избрали также четырех рядовых зампредседателя, которыми повторно стали гетман Центрально-Чешского края Ярослава Покорна Ерманова, вице-премьер и министр окружающей среды Рихард Брабец, а также бывший мэр Брно Петр Вокршал.

Единственным новичком на руководящем посту в ANO стал зампредседателя Палаты депутатов Радек Вондрачек, который заменил мэра г. Острава, «анфан террибль» движения Томаша Мацуру, открыто критикующего некоторых своих коллег за корыстолюбие и коррупционные скандалы.

«Я бы хотел укрепить наши взаимоотношения с другими политическими субъектами за рубежом. Это напрямую связано с моей работой, я уже лично знаком практически со всеми лидерами партий в Европейском парламенте, я встречаюсь там с представителями оппозиции, выслушиваю разные мнения, и, думаю, нам это может пойти только на пользу. Прошу не путать эту инициативу с официальной, государственной внешней политикой – ею занимается правительство. Но у самого движения ANO тоже могут быть свои зарубежные контакты», - сообщил «Чешскому Радио» Радек Вондрачек.

На съезде далее прозвучала фамилия лидера партийного списка на выборах в Европейский парламент. Возглавит его евродепутат Дита Харанзова.

«Я хочу подчеркнуть, что мы направим наши усилия в Европарламенте на то, чтобы Европа вернулась к своим истокам, к изначальному предназначению по обеспечению мира, безопасности и условий процветания. В такой Европе будет процветать и сама Чехия», - заявила Харанзова.

