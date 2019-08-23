Бабиш: о важных вехах чешской истории нужно напоминать

Возвращаясь к главному событию текущей недели, премьер Чехии назвал оккупацию Чехословакии «русскими» национальной трагедией.

«Конечно, это большая трагедия нашего народа, нашей истории. Нам был нанесен серьезный ущерб, страну покинули элиты. Об этих событиях нужно напоминать», - сообщил премьер, который, однако, в этом году на торжественной церемонии перед зданием «Чешского радио», посвященной памяти жертв августовских событий, отсутствовал.

Бабиш в ходе интервью также заявил о том, что необходимо более активно напоминать и о другой дате – годовщине бархатной революции.

«С момента бархатной революции прошло тридцать лет, а СМИ пока молчат. Тем, кому в 1989 году было десять, пятнадцать лет, сегодня уже сорок, сорок пять. У людей есть такая тенденция - забывать. Так что хорошо бы время от времени напомнить о том, что здесь собственно произошло».

В другой части разговора Бабиш подчеркнул, что Чехия с тех пор превратилась в успешное государство, которое выдерживает сравнения с развитыми западо-европейскими странами.

«Чешская Республика занимает в рейтинге самых безопасных государств мира седьмую позицию. Нам живется все лучше и лучше, в рамках Евросоюза мы все богаче и богаче», - заявил Бабиш в эфире «Чешского Радио».

В части интервью, посвященной процессу формирования бюджета на будущий год, премьер сообщил, что обсуждение проекта правительством состоится 16 сентября. К тому времени еще придется решить спор вокруг финансирования работы Министерства труда и социальных дел. Глава финансового ведомства Алена Шиллерова от ANO отказывается увеличить бюджет социального ведомства на 11 миллиардов крон, как этого требует министр от социал-демократов Яна Малачова.

«Важно другое. Пока я был в отпуске, министр Шиллерова обещала отдельным ведомствам увеличить бюджет на 7,5 млрд. На сегодняшний день это уже 11,5 млрд. Итого, мы приближаемся к границе 100 миллиардов крон (4 млрд евро). На эту сумму увеличится бюджет на 2020 год по сравнению с 2019 г.».

Председатель правительства далее подтвердил, что новым главой Минкульта станет бывший министр иностранных дел Любомир Заоралек. Его назначение президентом запланировано на вторник, 27 августа. Сам Бабиш с Заоралеком встречался в четверг.

«Меня интересуют, прежде всего, инвестиции – инвестиции в Национальную галерею, Новую сцену (Национального театра), во дворец Инвалидовна, у нас теперь прекрасный Национальный музей, а в январе после реконструкции откроется Государственная опера. Готовится совместная выставка с Египетом. Конечно, мы обсуждали и вопрос зарплат в сфере культуры», - подытожил премьер Бабиш в интервью «Чешскому Радио». С главой Кабинета министров беседовал Ян Покорны.