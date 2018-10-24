Августин Жачек – изобретатель магнетрона

Ежедневно разогревая пищу в микроволновой печи, большинство жителей планеты даже не подозревают, что за появление этого прибора на кухнях они должны благодарить выдающегося чехословацкого физика Августина Жачека. Уже в 1924 году им был описан принцип действия магнетрона, являющегося источником микроволнового излучения. По истечении почти целого столетия с момента изобретения, устройство, похожее на металлический кубик размером в 10 сантиметров, остается практически неизменным.

«Электронное устройство не претерпело каких-либо значительных видоизменений. Его конструкция проста и не дает возможностей для вариаций с размерами, так как от этого зависит параметр частоты, на которой магнетрон будет работать. Учитывая, что мощность устройства может составить один и более киловатт, то оно должно выдерживать достаточно высокие тепловые нагрузки», – комментирует Ян Врба, профессор Кафедры электромагнитного поля Чешского технического университета.

Посредством магнитного поля определяется направленность излучаемых магнетроном волн. В СВЧ-печи это камера для разогрева пищи, однако, проводником может стать и антенна.

Магнетрон и бытовой прибор – это история мирного времени. Сначала, однако, была Вторая мировая война, приблизить окончание которой помогло и изобретение чехословацкого физика Августина Жачека.

Благодаря микроволновым магнетронам союзники смогли внедрить более мощные, но одновременно менее объемные по своим размерам радары.

«Заслуга Августина Жачека заключается в большом вкладе в разработку микроволнового магнетрона. Речь шла о стремлении достичь максимальной мощности и сверхвысоких частот работы устройства. Чем мощнее, тем больше расстояние излучение покрывает. Переломным в этой сфере разработок стал 1940 год, когда английские ученые разработали резонансный магнетрон, позволивший создавать небольшие антенны с радиусом менее двух метров. В результате Великобритания и США превратились в повелителей «мира радаров». На вооружение был принят микроволновой радар», – рассказывает Вацлав Жалуд с Кафедры радиоэлектроники Чешского технического университета.

Небольшие радары уже можно было устанавливать на самолеты и корабли.