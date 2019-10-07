Ассистенты педагога – нужны ли они?

«Меня взяли на работу ассистента учителя, когда в нашу школу пришел иракский мальчик, сын беженцев, которые решили остаться в Чешской Республике. После того, как мы вместе интенсивно поработали год, ему удалось окончить школу, а я остался помогать здесь с другим детям», - описывает начало своей педагогической карьеры Мартин Жарски, который работает в столичной школе Таборска уже четвертый год. За это время он оказал профессиональную поддержку пяти школьникам.

Директор школы Франтишек Прокоп так оценивает роль ассистента:

«Сейчас, учитывая тот опыт, который у нас накопился, я могу сказать, что ассистент не только необходим, но в некоторых классах без него просто не обойтись. Лично я считаю, что наступит время, когда помощник учителя будет автоматически появляться на каждом уроке в каждом классе».

Нехватка личных помощников

Проблема поиска подходящих кандидатов заключается в недостаточном финансовом вознаграждении. Несмотря на то, что Мартин Жарски работает ассистентом на полную ставку, на более-менее комфортную жизнь школьной зарплаты не хватает.

«Я еще и музыкант, так что в конечном итоге не жалуюсь. Зарплату в школе я назвал бы скорее подработкой. Для меня это не главное, мне нравится сама работа, она наполняет мою жизнь смыслом. А что касается денег, их хватает на то, чтобы свести концы с концами, но не более того».

Согласно тарифным ставкам, базовый оклад помощника учителя составляет 13,5 тысячи крон в месяц (540 евро). Но и такие деньги получают далеко не все. Ассистент предоставляется конкретным ученикам с учетом их психологических и умственных и других способностей, то есть директора школ часто нанимают помощников педагога на неполную ставку, объясняет Александра Петру из организации «Человек в беде», которая с ассистентами тесно сотрудничает.

«Ассистента всегда ищут для конкретного ребенка. Когда школяр уходит из учебного заведения, или в поддержке больше не нуждается, ассистент должен покинуть свое место вместе с ним. То есть, не обеспечена континуальность, что связано с большой неуверенностью в завтрашнем дне, а это сказывается не только на восприятии ассистентов их коллегами, но и на самовосприятии самих помощников».

Именно поэтому Минообразования вводит новые правила, которые начнут действовать с начала будущего школьного года, объясняет пресс-секретарь ведомства Анета Леднова.

«Задумка Минобразования такова, что ассистенты будут общими для нескольких детей, а не наниматься для одного единственного ребенка. В настоящее время мы вряд ли можем называть вспомогательных педагогических сотрудников ассистентами педагога, так как они выступают скорее в роли личного ассистента ученика».

В то же время, большее значение будет придаваться профессиональной подготовке ассистентов, заверяет Леднова.

В настоящее время, в стране работают более 21 тысячи ассистентов и ассистенток. Например, в выше упомянутой базовой школе Таборска их трудится восемь, а для одного ребенка пока ассистента найти так и не удалось.