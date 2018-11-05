Армин Делонг, сделавший Брно столицей электронных микроскопов

Полвека Армин Делонг проработал в Институте научного приборостроения Академии наук в Брно, почти 30 лет являясь его директором. В 2005 г. ученый был удостоен престижной премии «Чешская голова».

«Немного найдется областей, в которых Чешская Республика так широко представлена в поставках приборов на международном уровне, – электронных микроскопов в мире произведено брненскими фирмами. Такой микроскоп вы встретите в лучших университетах мира, таких как Кембридж, Оксфорд, американский MIT, в Китае, в Японии», – напоминает Иржи Очадлик, заместитель директора по международной стратегии научно-исследовательского центра CEITEC Политехнического института Брно.

Под руководством профессора Армина Делонга Иржи Очадлик занимался разработкой новых моделей электронных микроскопов еще во времена ЧССР. Хотя в те годы чехословацкая наука во многом жила в условиях изоляции от Запада, это не мешало Армину Делонгу успешно конкурировать с научными площадками, находящимися по другую сторону «железного занавеса».

«Я восхищался им как ученым с большим именем, которым Делонг уже являлся, когда я с ним познакомился, то есть в середине 1980-х годов. Это был настоящий лидер, который смотрел вперед, видел, как мы можем добиться успеха в области микроскопии», – вспоминает Иржи Очадлик.

Судьба подарила профессору Делонгу возможность работать практически до конца жизни – он скончался в 2017 г., в возрасте 92 лет. В познании мира профессор видел главное предназначение человека.

«Искать путь – уже само по себе приключение. Найти его и осуществить – это тоже счастье. Так что я, можно сказать, удовлетворен своей жизнью. Тебе пришла в голову идея, ты куда-то стремишься, тебе есть, что делать, ты чего-то добиваешься – все это приносит радость», – рассказывал ученый в интервью «Чешскому Радио».

Основное направление деятельности Армина Делонга – максимальное упрощение конструкции электронного микроскопа для исследования органических тканей.

«Суммируя, могу сказать, что это – электронный микроскоп, стоящий на столе, для биологических исследований, с разрешающей способностью до уровня отдельных атомов, чтобы такие структуры как протеин и т.д. было возможно рассмотреть на атомном уровне», – объяснял ученый свою задачу, над которой работал уже в 1990-е годы в компании Delong Instruments, основанной его студентами.

Ученики Армина Делонга до сих пор успешно действуют в этой отрасли, подтверждая титул Брно как мировой столицы электронных микроскопов.

