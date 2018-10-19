Антонин Голы – разработчик лекарства от ВИЧ

«Я с профессором Голым трудился в одной лаборатории на протяжении 11 лет. Это было фантастическое время, мы занимались настоящим творчеством. Он жил наукой и заражал своей одержимостью всех окружающих. Именно поэтому он одновременно вел большое количество совместных исследований», – вспоминал Иван Розенберг из Института органической химии и биохимии Академии наук Чешской Республики.

Truvada – первый препарат, который служит для профилактики ВИЧ и СПИДа. В его составе лекарство Viread. Тот же препарат используется для лечения хронического гепатита типа «В». Коллектив химиков под руководством Антонина Голого его представил в 2001 году.

Чуть раньше в 1996 году появился препарат Vistide, который используется для лечения глазной инфекции, поражающей людей с ослабленной под влиянием ВИЧ иммунной системой. Разработан он был совместно с бельгийским профессором Эриком де Клерком из Лювенского католического университета.

«Вообще думаю, что самой главной чертой его характера была бульдожья настойчивость в тех случаях, когда он наталкивался на проблему. И даже когда его окружение не верило в то, что исследование принесет успех, профессор настаивал на своем, будучи убежденным в действенности предлагаемого препарата. Сегодня эти лекарства спасают жизни тысячам людей», – вспоминал о своем наставнике, неутомимая деятельность и личные качества которого снискали ему всеобщее признание, профессор Михал Гоцек.

Тесное сотрудничество связывало в рамках работы в Институте органической химии и биохимии с Антонином Голым также Радима Ненцку: «По моему, профессор Голы обладал шестым чувством и точно знал, что и когда следует предпринять, на испытаниях каких лекарств сосредоточиться, чему посвятить свое время».

Сам же профессор любил говорить о случайности: «Случайность играет огромную роль. Вы случайно открываете действие, оказываемое веществом, случайно сталкиваетесь с партнером, который будет этим заниматься. А потом происходит еще несколько случайностей, которые определяют судьбу этого лекарства».

«Среди 10 тысяч новых химических соединений найдется примерно 10 веществ, которые отличаются значительным биологическим действием. А в клиническую практику попадет только один. Если говорить об Антонине Голом, то удача сопутствовала ему три раза подряд, причем за относительно короткий промежуток времени. Случайность, счастье играют колоссальную роль в научной деятельности, как и во многих других сферах человеческой жизни. Вероятно, правда и то, что счастье сопутствует подготовленным людям. Если говорить о группе Антонина Голого, то суть его подготовленности в налаженном сотрудничестве с учеными разных специализаций и направленностей», – считает химик Иван Розенберг.

«С Эриком де Клерком мы познакомились случайно на симпозиуме в 1976 году. У него была интересная идея, а у меня готовые препараты. Так получилось, что первые шесть образцов, которые я послал ему для исследования, оказались высокоэффективными», – рассказывал в свое время Антонин Голы.

«Профессор Антонин Голы, профессор Эрик де Клерк (Лювенский католический университет) и президент фирмы Gilead Sciences доктор Джон Мартин, если бы один из них из этой тройки выпал, то успеха мы бы не дождались», – уверен Иван Розенберг.