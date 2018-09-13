Антироссийские санкции – Чехия держит курс Евросоюза

«Мы продолжаем соблюдать санкций, мы солидарны и далее намерены действовать, руководствуясь демократическими принципами. Касаемо антироссийских санкций, мы намерены настаивать соблюдения «Минских договоренностей». Мы будем к этому призывать и вести переговоры со сторонами, подписавших упомянутое соглашение», – подчеркнул для Чешского Радио спикер Палаты депутатов Радек Вондрачек.

Как сказано на президентском сайте, озвученное мнение поддерживают все участники встречи – премьер Андрей Бабиш, глава Палаты депутатов Радек Вондрачек, министр иностранных дел Ян Гамачек, руководитель Минобороны Любомир Метнарж, а также и президент Милош Земан. При этом до сих пор глава Чехии высказывал лишь критику в адрес принятых антироссийских санкций и призывал к их отмене.

Президент изменил свое мнение?

– «В этом отношении все мы пришли к единому мнению. Господин президент подчеркнул, что с его стороны не идет речь о критике санкций или их отмене, а о призыве начать дискуссию. Речь идет о проведении анализа с учетом политической и экономической эффективности, об оценке возможностей улучшения или принятия каких-либо мер. Как подчеркнуто, главная цель президента – начать дискуссию и предотвратить применение так называемой «тихой процедуры». Обсуждение необходимо вести, в том числе на уровне Европейского совета, чтобы и остальным участникам были представлены имеющиеся аргументы».

Как уточнил спикер палаты депутатов Радек Вондрачек, Чехия не будет выдвигать предложений по отмене антироссийских санкций. По крайней мере, ничего подобного во время встречи в среду в Пражском Граде в среду не озвучивалось.

Заслуга премьера и неудача президента

«Похоже, что господин президент не смог добиться своей цели в максимальной степени, коей, несомненно, является стремление поставить антироссийские санкции под сомнение. Если обратить внимание на состав политиков, пришедших на встречу, учитывая отсутствие главы Сената Милана Штеха, то ясно, что решение о соблюдении антироссийских санкций принято благодаря премьеру Андрею Бабишу. В Граде был он и его люди, у которых я не зарегистрировал самостоятельной политической позиции в вопросе санкций. То, что президенту не удалось продвинуть ослабление мер, применяемых по отношению к России, по моему мнению, заслуга премьера Андрея Бабиша, за что ему честь и хвала», – комментирует политический аналитик Владимир Вотапек, бывший генеральный консул Чехии в Санкт-Петербурге.

Введенные Евросоюзом санкции не оказывают большого влияния на Россию, однако в настоящее время нет возможности оценить их эффективность в полной мере, считает Владимир Вотапек:

«Период действия санкций еще достаточно короткий. Вдобавок мы не говорим о каких-то жестких мерах. Санкции ЕС, скорее доставляют лишь мелкие неприятности российской экономике или лично российским политикам. Степень влияния этих санкций проявится через более продолжительный отрезок времени. И меня бы очень удивило, если бы господин президент (Милош Земан) этого не понимал. Его призыв провести оценку эффективности принятых ЕС мер я оцениваю в качестве небольшой попытки сделать что-то назло.

Результат проявится позже

Однако обсуждать санкции нам никто не мешает, но именно с той перспективы, что это долгосрочная мера, которая собой заменяет иные, более трагичные варианты. Как вообще мы должны были реагировать на российскую агрессию против Украины? Объявить России войну? Или господин президент хотел бы предложить что-то подобное? Вероятно, нет! Введенные санкции имеют не только экономическое значение. Это выражение осуждения политики России.

Одновременно их нельзя недооценивать. В ноябре со стороны США ожидается введение других и более серьезных и действенных антироссийских санкций. И у меня складывается впечатление, что Кремль и его сторонники в разных странах в настоящее время добиваются не столько отмены действующих мер, сколько стремятся поставить под сомнение грядущее введение новых санкций».