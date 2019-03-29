Антарктические лишайники на страже климата Земли

«На острове Джеймса Росса находится одна из самых больших во всей Антарктиде территорий оттаивания, где земля полностью избавляется от поверхностного льда. Летом там появляется цветастый растительный ковер. Там мы можем найти множество разнообразных лишайников, например, целые полосы цветущих оранжевых ксанторий и зеленые поля мха. Остров Джеймса Росса – это не только серый снег», – комментирует исследователь Михаэла Маречкова, подтверждая сказанное множеством фотографий, сделанных во время экспедиции.

На острове Джеймса Росса биолог в первую очередь занималась сбором образцов лишайников, которые были привезены домой в Чехию в высушенном замороженном состоянии.

– «Образцы засушили и заморозили, чтобы максимально сохранить их физиологические свойства. В лаборатории лишайники вновь оттают, после чего их подвергнут гидратации и будут исследовать влияние на них экстремального внешнего воздействия».

Главная цель – определить условия, при которых в растениях прекращается фотосинтез. В результате можно определить способы повышения устойчивости культивируемых в Чехии растений. Методика, разрабатываемая и совершенствуемая учеными из Брно, может быть применена для исследования сельскохозяйственных культур, выводимых путем селекции.

Вывезенные с Южного полюса лишайники, помещенные в специальные теплицы, помогают также при постановке опытов, касающихся климатических изменений.

«Повышая внутри теплицы температуру воздуха, по сравнению с естественной средой лишайников, на 1-1,5 градуса, мы исследуем, как подобное обстоятельство могло бы повлиять на всю экологическую систему Антарктиды», – разъясняет биолог Михаэла Маречкова.

Во время пребывания на острове Джеймса Росса чешские ученые продолжили также реализацию глобального эксперимента, касающегося исследований свойств почвы в разных уголках земного шара, для чего используются обыкновенные мешочки с чаем. В этот раз исследователи изъяли из земли образцы, закопанные на острове ровно год назад.

Территория на острове Джеймса Росса будет обеспечивать ученых исследовательским материалом еще в течение нескольких лет, подчеркивает Павел Прошек, являющийся одним из основателей чешской «Научной антарктической станции имени Иоганна Менделя» и главой «Чешского антарктического фонда»: «В нашем распоряжении оказалось место, где можно вести исследования по множеству научных направлений – геология, гляциология, морфология, метеорология, климатология, а также по целому набору биологических дисциплин».

