Альтернативная история – в Австро-Венгрии жилось бы лучше?

Такие результаты дал опрос, проведенный агентством SC&C по заказу «Чешского Радио». Респонденты ответили на целый ряд вопросов, связанных со 100-летием независимой Чехословакии, которое отмечается 28 октября 2018 г.

«41% считает, что если бы 100 лет назад Австро-Венгрия не распалась, нам жилось бы лучше. Относительно причин таких настроений можно строить разные гипотезы. Это может быть вызвано тем, что мы знаем, – сегодняшняя Австрия живет лучше, чем мы. В составе Австро-Венгрии была бы также Венгрия, Словакия и т.д., и бытует мнение, что более крупные государства живут несколько лучше, чем маленькие. Кроме того, нам свойственно смотреть на историю с некоторой ностальгией – мол, тогда было лучше», – рассказывает специалист компании SC&C Яна Гаманова, отметившая, что такие настроения свойственны людям старшего поколения.

41% – в единой Австро-Венгрии жилось бы лучше

Однако было бы натяжкой утверждать, что чехи жалеют о Габсбургах – монархические настроения чехам не свойственны, и симпатии к этому государственному устройству чешский народ не испытывает. 48% респондентов выбрали как наилучший вариант самостоятельную Чешскую Республику, 38% хотели бы видеть свою родину в составе Чехословакии и лишь 18% мечтают повернуть историю вспять и воскресить Австро-Венгрию.

Большинство предпочитает республику – монархия набрала лишь 10%. Однако неожиданные результаты мы получили в ответах на вопрос, парламентской или президентской должна быть республика. Я была уверена, что ответ будет в пользу парламентской – этот вид республики для нас привычен и существовал с начала возникновения независимого государства. 38% опрошенных действительно выбрали парламентскую республику, однако еще треть считает, что республика должна быть президентской.

Не льют чехи слезы и над тем, что эта империя не пережила ХХ век, и не видят ее в современном мире. «Четверть опрошенных ответили, что вообще не представляют, как бы это выглядело. Как позитивный момент можно отметить, что мы все же воспринимаем распад Австро-Венгрии как неизбежный. Гипотетически мы рассуждаем – «если бы да кабы…», что мы жили бы лучше или как сейчас. Однако 75% считают, что избежать распада было невозможно, и большинство считает, что Чехии это в тот момент принесло пользу».

30% – за президентскую республику, 10% – за монархию

Также из результатов опроса можно сделать принципиальный вывод: абсолютное большинство чехов всех возрастов воспринимают столетие образования независимого государства как крайне значимую круглую дату. «Так считает 90% респондентов, и каждый второй намерен отметить этот юбилей разными способами – посетить какую-либо выставку, торжество, которое будет проходить в их городе или поселке. Некоторые из опрошенных собираются принять участие в одном из крупных мероприятий. При этом такие планы – не только у людей старших поколений, которые хотят вспомнить прошлое, но и молодежи, которая готова отправиться в путешествие, посмотреть на исторические места, которые они раньше не видели или весело отпраздновать эту дату».

При этом Чехословакия, появившаяся на карте мира 100 лет назад, сегодня уже не существует. А респонденты относятся к разделению страны на два независимых государства – Чехию и Словакию?

33% – в Чехословакии жилось бы лучше

«Разделение Чехословакии многие помнят – половина населения страны пережила это как личный опыт. Разумеется, им это могло создать определенные проблемы – со Словакией у многих были родственные или другие связи, и люди привыкли к тому, что они чехословаки. Треть считает, что в едином государстве мы жили бы лучше, 30% полагает, что уровень жизни был бы таким же. Больше о Чехословакии сожалеет старшее поколение, которое это пережило».

Интересно, что общее историческое прошлое в составе Австро-Венгрии накладывает отпечаток и на отношение чехов к своим соседям – их воспринимают с симпатией и считают самыми близкими народами. разумеется, словаки здесь всегда стоят на первом месте. Их как самый близкий народ выбрало 77% опрошенных. «Здесь побеждают словаки, которых мы воспринимаем не только как самый похожий, но и самый близкий нам народ. А что нас удивило, так это то, что второе место здесь заняла Австрия, а не, скажем Польша, которая, казалось бы, должна быть нам ближе как славянский народ, и которая к нам очень хорошо относится. Однако второе место заняла Австрия, а немцы и поляки идут лишь следом за ней».