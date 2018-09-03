Активистка Пражского Майдана: «Нас благодарят украинцы и бранят российские туристы»

«Радио Прага» побеседовало с Маркетой Крнянской, одной из активисток Пражского Майдана, которая за свою деятельность недавно получила благодарственную грамоту из рук посла Украины в Чешской Республике.

– Я являюсь волонтером чешско-украинской организации «Пражский Майдан». Мы занимаемся организацией гуманитарной помощи в восточных областях Украины, где идет война. Мы также участвуем в восстановлении медицинских учреждений в Украине.

– Что подтолкнуло вас к такой деятельности, и что вас лично связывает с Украиной?

– Эту группу я нашла в Facebook. Меня к этому привел, прежде всего, личный опыт, поскольку я поняла, что не могу жить лишь ради самой себя. К тому же на работе у нас были коллеги-украинцы, которые рассказывали о ситуации в Украине, о том, что там происходит, и мне захотелось что-то сделать, ведь это – наши соседи, соседняя страна. – объясняет Маркета Крнянска, которая сама еще не бывала в Украине.

– Где именно вы работаете, что дает возможность общаться с украинцами?

– Я работаю в компании по управлению и ремонту объектов недвижимости, и в наших партнерских организациях трудятся украинские рабочие и другие сотрудники.

– С какого момента вы следите за событиями в Украине, и какой прогноз их развития можете дать?

– Как это будет развиваться дальше, никто не знает. Сейчас это выглядит как замороженный конфликт, подобный Приднестровью. Я достаточно внимательно следила за началом украинских событий, Киевским Майданом, поскольку мне это напоминало то, что происходило в Сирии перед началом гражданской войны, и мои предположения подтвердились.

– Чем конкретно занимаются волонтеры Пражского Майдана?

– Мы проводим сбор пожертвований – как на банковский счет, так и наличных средств. В данный момент мы собираем деньги на реабилитационный центр в Харькове. Ранее мы уже посылали пожертвования для больницы в Луцке, для которой купили операционный стол. А Харькове действует реабилитационный центр для солдат и ветеранов войны.

– Ваша палатка на Староместкой площади стоит уже давно. Как часто вы там бываете? Каждые субботу и воскресенье? И как реагируют на вас туристы?

– Нет, не каждый уик-энд, но стараемся бывать там почаще, с учетом возможностей волонтеров. Поскольку это добровольная бесплатная деятельность, там должно собраться достаточное число людей, чтобы мы могли провести задуманное мероприятие. Туристы часто с нами общаются – ведь это самый центр Праги. Однако и граждане Чехии с нами заговаривают. Украинцы приходят нас поблагодарить, а туристы из России часто ругают. Что они нам говорят? Думаю, это вряд ли может прозвучать в эфире... Они убеждены, что «все это – ложь, мистификация», утверждают, что мы искажаем информацию. Защита полиции нам пока не требовалась, однако словесные перепалки там происходили.

На странице Prague Maidan blog в Facebook указано, что реабилитационный центр в Харькове на 50 мест открыт для раненых в ходе АТО, помощь пациентам осуществляется силами волонтеров, и средств на работу не хватает.

Свои транспаранты и стенды Пражский Майдан устанавливает рядом с памятником Яну Гусу почти каждые выходные, и часто к ним присоединяются проживающие в Праге украинские и российские активисты.