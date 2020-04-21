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Аграриям Чехии не хватает украинских работников

Эва Туречкова
21-04-2020
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На полях не хватает сезонных работников. «Без украинцев нам урожай не собрать», - заявляют представители чешских сельскохозяйственных предприятий, цитируемые изданием Lidové noviny.

Фото: Mark Valencia, PixabayФото: Mark Valencia, Pixabay

Через несколько недель наступит время урожая ранних сортов овощей. Аграрии Чехии, однако, опасаются, что найти подходящих работников для ручного сбора редиса и салата окажется не так уж и просто. В стране не хватает около двух, трех тысяч сезонных работников, преимущественно из Украины, Болгарии и Румынии.

«К нам обращаются люди из автомобильной отрасли или работники гостиничного бизнеса. Но весь день гнуть спину на поле они не готовы», - говорит Алеш Шнайберг, торговый директор агрофирмы Bramco, крупнейшего поставщика овощей в Чехии. Bramco в это время года обычно трудоустраивает около 150 украинцев. С подобными трудностями сталкиваются и другие производители плодоовощной продукции, а также хмелеводы.

В связи с этим, агропредприятия ведут активные переговоры с Минсельхозом и Министерством иностранных дел Чехии, чтобы в виде исключения пустить в страну сезонных работников. Кроме них аграрный сектор Чехии нуждается также в постоянной рабочей силе.

«На данный момент мы не знаем, кто будет собирать урожай. Это – проблема, с которой нам самим не справиться», - заявил Петр Ганка, председатель Союза овощеводов.

Чехия может обеспечить себя овощами на 30 процентов. Ежедневно в страну прибывают грузовики с продукцией из Испании, Италии, Франции и Нидерландов, то есть государств, значительно пострадавших от эпидемии коронавируса. Это один из главных факторов, из-за которых в текущем году ожидается значительное подорожание указанной продукции.

Эва Туречкова
21-04-2020
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