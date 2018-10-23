Афганистан. Еще один павший чешский солдат

«И армия, и я лично сейчас переживаем очень тяжелое время. Я верю, что вся наша страна сейчас с нами. Вчера около полудня на базе Шиндад произошло нападение на наш отряд, при которой смертельное ранение получил старший сержант Томаш Прохазка, а двое его сослуживцев получили тяжелые ранения. Раненым была оказана медицинская помощь, они были доставлены на базу Баграм, в военный госпиталь. Сейчас их жизнь вне опасности», – сообщил на чрезвычайной пресс-конференции министр обороны Лубомир Метнар. 24 октября, в среду, тело погибшего чешского военного будет доставлено на родину.

«Это были военнослужащие из 1 подразделения поддержки, действующего в провинции Герат, которое помогает обучать афганские военные подразделения», – сообщила ранее Чешскому телевидению пресс-секретарь Генштаба Магдалена Дворжакова.

«Чешские солдаты защищают покой у нас дома»

«Наши солдаты – герои, они, рискуя своей жизнью, сражаются с террористами и тем самым обеспечивают мир и покой у нас дома. Это была беспрецедентная атака на наших военных. Наших солдат учат сражаться с врагом, а это было нападение из собственных рядов, со стороны союзника. Мы не уходим из Афганистана, наша миссия будет продолжена. В миссии «Решительная поддержка» участвует 39 стран, и так это будет и дальше», – подчеркнул глава Минобороны, который напомнил, что в последнее время число нападений в Афганистане возросло, что наблюдатели связывают с проходящими в стране парламентскими выборами.

Менее недели прошло с момента предыдущей атаки на автоколонну колонну сил коалиции, произошедшей неподалеку от базы Баграм, во время которой пятеро чешских военнослужащих получили ранения.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен обсудить ситуацию с главой Минобороны. «Меня глубоко затронула потеря в Афганистане еще одной жизни, поэтому я буду с министром обороны говорить о мерах, которые можно ввести для максимального снижения возможности проведения подобных атак», – подчеркнул премьер.

Огонь из рядов союзника

Как и чешские политики, начальник Генштаба ЧР, генерал Алеш Опата выразил соболезнование близким погибшего и сообщил подробности произошедшего.

«Часть нашего соединения поддержки вчера вела на базе свою обычную деятельность – получала материалы для достройки базы, после чего возвращалась к месту своего проживания. Территория базы Шиндад огромная – внутри нее расположен аэропорт. Там также создано несколько мини-баз, одна из которых – чешская. При возвращении на эту базу по военным был открыт огонь. Наши военные реагировали на это согласно инструкции, после чего въехали на территорию нашей базы. Там им была предоставлена помощь, и проводилась другая деятельность, связанная с произошедшим», – сообщил журналистам генерал.

И министр обороны Метнар, и начгенштаба Опата подтвердили, что атаку провел именно афганский военнослужащий. «Мы хотим особо подчеркнуть, что это было нападение инсайдера, который, по нашим данным и согласно проведенному анализу ситуации, выбрал своей целью не именно чешских военнослужащих, а на силы коалиции в целом. Необходимо сказать, что этот военный не относился к подразделению, бучением которого занимаются чехи. Следует также сказать, что афганские силы безопасности непосредственно после атаки схватили и арестовали нападавшего», – сообщил начальник Генштаба. «Мы рассматриваем два варианта – что он действовал самостоятельно, руководствуясь неким внешним импульсом, или был связан с Талибаном», – уточнил генерал.

Отвечая на вопросы журналистов, Алеш Опата сообщил, что в момент нападения все военные были в бронежилетах, которые они надевают, покидая пределы своей базы, и находились в пикапе «Тойота Хайлакс». Нападавший расстрелял автомобиль с расстояния 100 м. Чешские издания сообщают, что погибший Томаш Прохазка служил в Афганистане как кинолог.

The New York Times пишет, что ответственность за нападение взяло на себя движение Талибан. При этом два представителя афганских сил, имена которых не называются, сообщили, что «стрельба была следствием конфликта», и, таким образом, произошедшее не связано с внедрением агента Талибана. Нападавший, указывают источники, находился в шоке после гибели видного руководителя сил афганской полиции Абдулы Разака, погибшего в Кандагаре 18 октября при покушении. В соцсетях появились сообщения о причастности к его смерти генерала США. Мотивы действий преступника, в результате которых погиб чешский военный, еще предстоит выяснить.

Баграм, Герат и Логар на чешских военных картах

В начале августа 2018 г. рядом с базой Баграм в результате взрыва смертника погибли трое чешских военнослужащих. Ответственность за нападение, при котором также были ранены двое афганских и один американский военный, взял на себя Талибан. В настоящее время чешская миссия в Афганистане насчитывает около 350 военнослужащих. Задачей самого крупного соединения является охрана базы Баграм. Патрулирование происходит в радиусе нескольких километров от территории базы. Чешские военные должны, например, предотвращать возможный ракетный обстрел базы и осуществлять разведку. Также чехи находятся в провинциях Герат и Логар, где помогают обучать афганские вооруженные силы.

В целом, возглавляемая НАТО миссия «Решительная поддержка» состоит из 13 000 солдат, которые проводят обучение и консультируют представителей сил безопасности Афганистана.

«Когда я служил в десантном батальоне, одним из наших кураторов был легендарный военный парашютист – генерал Клемеш. Когда мы отправлялись в Афганистан, он сказал: "Не сомневайся – вы готовы для той работы, которую там будете делать. Всегда помните, что вы служите в армии Чешской Республики и ведите себя соответственно. А самое важное он произнес в конце: "Некоторым из вас повезет, а некоторым нет. И это нужно учитывать"», – так завершил свое выступление генерал Алеш Опата. Томаш Прохазка был посмертно повышен до звания штабного прапорщика.