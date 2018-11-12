Адвокат россиянина, сбившего в Праге туристку, подтвердил факт его бегства от правосудия

40летнего иностранца задержали, однако спустя три дня отпустили под подписку о невыезде и залог в 1 миллион крон (40 тысяч евро). Губину грозит от 2 до 8 лет тюрьмы за причинение смерти по неосторожности под действием опьяняющих веществ.

После того, как россиянин в апреле впервые не явился в суд, он был объявлен в международный розыск, а судья предложил переквалифицировать его поступок по статье «Создание общественной угрозы» со сроком наказания более 12 лет. Если беглеца не найдут, суд состоится заочно.

В связи с решением отпустить Губина под залог строгий выговор получила прокурор Зузана Фалберова. Предложение выпустить россиянина из СИЗО гособвинитель обосновала тем, что в заключении Губин не сможет продолжать вести бизнес и копить деньги для вероятной компенсации семье погибшей.

ДТП произошло в ночь на 1 января 2018 года на пересечении улиц Myslíkova и Spálená. Анализ показал наличие в крови обвиняемого 2 промилий алкоголя.

