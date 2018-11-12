Адвокат россиянина, сбившего в Праге туристку, подтвердил факт его бегства от правосудия

Эва Туречкова
12-11-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Россиянин Олег Губин, который в состоянии алкогольного опьянения в новогоднюю ночь в центре Праги своим автомобилем насмерть сбил 26летнюю колумбийскую туристку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, далее не намерен участвовать в судебном разбирательстве, сообщил чешскому изданию «Право» адвокат обвиняемого Леонид Кушнаренко.

Олег Губин, фото: TN.czОлег Губин, фото: TN.cz 40летнего иностранца задержали, однако спустя три дня отпустили под подписку о невыезде и залог в 1 миллион крон (40 тысяч евро). Губину грозит от 2 до 8 лет тюрьмы за причинение смерти по неосторожности под действием опьяняющих веществ.

После того, как россиянин в апреле впервые не явился в суд, он был объявлен в международный розыск, а судья предложил переквалифицировать его поступок по статье «Создание общественной угрозы» со сроком наказания более 12 лет. Если беглеца не найдут, суд состоится заочно.

В связи с решением отпустить Губина под залог строгий выговор получила прокурор Зузана Фалберова. Предложение выпустить россиянина из СИЗО гособвинитель обосновала тем, что в заключении Губин не сможет продолжать вести бизнес и копить деньги для вероятной компенсации семье погибшей.

ДТП произошло в ночь на 1 января 2018 года на пересечении улиц Myslíkova и Spálená. Анализ показал наличие в крови обвиняемого 2 промилий алкоголя.

Эва Туречкова
12-11-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Агрессоры, фото: Полиция Чешской Республики

Нидерланцам предъявят счет за разборку в присутствии Кафки

Двум агрессорам из группы туристов с нидерландскими паспортами, избившим в Праге официанта, грозило тюремное заключение сроком не более…
Рейд против нелегальных работников интернет-магазина Rohlik.cz, Фото: ЧТК

Рогалик «подгорел» из-за нелегального трудоустройства

19 из 84 нелегально работающих в чешском Интернет-магазине иностранцев, задержанных чешской полицией в четверг на пражском складе,…
Задержание Евгения Никулина, Фото: ЧТ24

Кто получит пражского узника?

Соединенные Штаты и Россия сражаются за право получить у Чехии Евгения Никулина – молодого россиянина, обвиняемого в хакерской деятельности. Его…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL