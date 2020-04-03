Администрация Праги 6 демонтировала памятник И. Коневу

«Сегодняшнее снятие бронзовой статуи маршала Конева с пьедестала на площади Интербригады можно считать последним тоном этюда, который зазвучал в Бубенче в 1980 году. Он будет эхом раздаваться в музее, посвященном чехословацкой истории двадцатого века и поможет объективно взглянуть на нашу новейшую историю», - сообщил в пятницу староста глава района Прага 6 Ондржей Коларж.

Согласно решению мэрии этого столичного района, на месте памятника Коневу будет установлен монумент, напоминающий об освобождении Праги в конце Второй мировой войны.

Напомним, что Прага 6 приняла решение перенести памятник на другое место из-за повторных атак вандалов, которые с приближением годовщины вторжения в Чехословакию 1968 года этот монумент ежегодно обливали красной краской.

После того как староста Праги 6 Ондржей Коларж заявил, что не видит смысла очередной раз чистить памятник, вопрос вышел на дипломатический уровень.

Посольство РФ в Чехии официально обвинило чешскую сторону в том, что акты вандализма были спровоцированы установлением на памятнике дополнительных информационных табличек, где, в частности, сообщалось о роли советского маршала в подавлении Венгерского восстания 1956 года, возведении Берлинской стены в 1961 году и подготовке вторжения в Чехословакию в 1968 году.

Идея вызвала протесты также со стороны части чешского общества, преимущественно приверженцев коммунистической партии. Постамент был временно прикрыт защитной пленкой, которую неоднократно срывали.

Статуя Коневу была торжественно установлена на площади только 9 мая 1980 года. Ее автором является скульптор Зденек Крыбус и архитектор Вратислав Ружичка. Стоимость статуи оценивается в 13 миллионов крон.