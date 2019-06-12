95-летний ветеран Королевских ВВС вновь поднялся в воздух

Спустя три четверти века Томаш Лом опять оказался на борту Tiger Moth. Этот биплан, разработанный в начале 1930-х, нес военную службу в ВВС Великобритании и использовался как тренировочный. Старинная машина, построенная в 1939 году, которая стартует с Пардубицкого аэродрома, – в прекрасном рабочем состоянии, с камуфляжной покраской военных лет.

Пилотировал ли в Британии Томаш Лом такой самолет? «Нет, им управлял мой друг. Сам я не пилот, а радист, однако, когда мне удавалось, я пытался учиться пилотированию. В радиошколе я узнал, что летчик, который нас перевозил, был чехом. Он мне показывал высоту, скорость. Поскольку я глох от шума, то иногда он пинал меня ногой, чтобы я взялся за штурвал, – хотел понять, могу ли я выровнять самолет. Он спрашивает: «Как ты себя чувствуешь?». Я отвечаю: «Хорошо», но через секунду меня уже начало мутить. Сегодня я на всякий случай не стал завтракать», – смеется Томаш Лом, вспоминая, как скрывал свою тошноту от приятеля-пилота.

Томаш Лом и пилот обсуждают фигуры пилотажа во время предстоящего полета: «Если вам станет плохо, так поступайте как во время войны – большой палец вверх или вниз. Счастливого полета!»

Последние наставления инструкторов, и Tiger Moth поднимается в воздух. На лице 95-летнего ветерана Королевских ВВС – улыбка мальчишки, который вновь переживает чудо. На нем темные летные очки и только седые волосы выдают возраст бывшего радиста. Так на чешском аэродроме вновь пересекаются судьба ветерана, история авиации и память о Второй мировой войне.

После десятиминутного полета самолет приземляется и из него выходит счастливый Томаш Лом. «Это было великолепно», – комментирует он пережитые ощущения.

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«Благодаря таким людям я и начал летать. Как каждый мальчишка, я любил играть в войну, а военные на самолетах привлекали меня гораздо больше. Я благодарен людям, которые рисковали своей жизнью в годы Второй мировой войны, в том числе и за эту страну. Так что это – и моя сбывшаяся мечта, и господина Лома, который смог спустя столько лет сесть в военно-тренировочный самолет. И если его мечта исполнилась, то и моя тоже», – объясняет инструктор-пилот Андрей Цепко.

Настоящая фамилия Томаша Лома – Лёвенштайн. Он родился в 1924 году в еврейской семье. Его отец, глазной врач, за три дна до прихода в марте 1939 года нацистов смог вывезти семью в Англию. Там Томаш окончил школу, а осенью 1940 года поступил на факультет природоведения университета Глазго. В 1942 году он вступил в армию, а в 1944 окончил школу радистов и воздушных стрелков, воевал в 311 чехословацкой эскадрилье Королевских ВВС, в экипаже капитана Горжейши, позднее был переброшен на Багамы. После войны Томаш Лом вернулся в Прагу, окончил физико-математический факультет Карлова университета. Вступил в компартию, откуда в 1968 году после люстраций, последовавших за вторжением войск Варшавского договора, был исключен. Всю жизнь Томаш Лом проработал на заводе «Тесла», занимался научной работой.

Из военных воспоминаний Томаша Лома, записанных для проекта Paměť národa: «Я был в задней части самолета. В полу было окошко, через которое я наблюдал за попаданием наших снарядов. Когда я сообщил пилоту, что не вижу бомбу, но что-то рассерженно пробубнил, возможно, что я заснул у этого окошка. Однако, к сожалению, я был прав – бомба осталась висеть под самолетом. Летчик в ярости закрыл грузовой отсек, проделал элегантный разворот, чем стряхнул бомбу. Бомба свалилась внутрь отсека, взорвалась и разворотила все внутри. Мне повезло, что осколки меня не задели, но гидравлика и механизм шасси были как решето».