80 лет гибели Яна Оплетала. Студент, изменивший историю

После того как в 1939 г. с карты Европы исчезла Чехословакия, а протекторат Богемии и Моравии оказался под пятой Третьего рейха, 28 октября – главный праздник чехословацкой государственности уже не отмечался. Однако жители крупных городов, в том числе Праги, организовали демонстрации, в ходе которых выражали свое неприятие немецкой оккупации.

Чувство сопричастности с судьбой родины

Как рассказал в интервью Radio Prague – International историк Йозеф Томеш, в дело вмешались не только чешские полицейские, выражая таким образом, по всей видимости, свою сопричастность с судьбой родины, но и тайная немецкая полиция. Во время антинацистского выступления и был ранен на углу улиц Житна и Мезибранска 24-летний студент-медик Карлова университета Ян Оплетал. На месте погиб рабочий Вацлав Седлачек. Раненого студента отвезли во Всеобщую факультетскую больницу на Карловой площади и срочно прооперировали. «Его оперировал опытный профессор, который зашил разрыв кишечника и извлек из тела Яна пулю. Послеоперационное состояние пациента было вполне обнадеживающим, но на пятый или шестой день после операции у него началось воспаление брюшины – перитонит», – рассказывает врач больницы Мирослав Земан.

От этих осложнений 11 ноября Ян Оплетал скончался. Его похороны подтолкнули пражских студентов на новую антифашистскую демонстрацию, собравшую на Альбертове около 10 тыс. человек. Немецкий протектор Константин фон Нейрат использовал студенческие волнения как повод для закрытия всех чешских высших учебных заведений и введения других репрессивных мер. Более 1200 студентов было отправлено в концлагерь Заксенхаузен. Девятерых активистов студенческих организаций казнили – смертный приговор был приведен в исполнение 17 ноября.

Умер в больнице, где мог врачевать

Ян Оплетал, по всей видимости, мог стать хорошим врачом, так как относился с большим рвением к своим обязанностям, подчеркивает врач Мирослав Земан.

«Оплетал, несомненно, числился среди образцовых студентов вуза, в противном случае он не смог бы остаться в пражском общежитии им. Главки. Проживавшим там студентам в то время оплачивали все расходы на проживание и питание лишь при условии, что они учатся на «отлично».

В 1939 году Ян Оплетал был студентом уже четвертого курса медицинского факультета и, по всей видимости, посещал лекции именно в большой аудитории Карлова университета в здании Всеобщей больницы. Этот зал и украшает бюст, созданный скульптором Михалом Моравецом по дошедшим до наших дней фотографиям Яна Оплетала.

В память о гибели пражских студентов в 1941 г. в Лондоне приняли решение считать 17 ноября Международным днем студентов, а в чехословацкий календарь в 2000 году эта дата вошла как День борьбы за свободу и демократию.