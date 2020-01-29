5G-сети: Евросоюз вводит единые правила безопасного внедрения Интернета нового поколения

Экспертами были названы крупнейшие риски. Часть из них связана с технической стороной вопроса, так как 5G-сети предполагают максимальную меру использования программного обеспечения при решении любых задач. Именно поэтому государства должны проследить за тем, чтобы исходные коды, то есть тексты компьютерных программ были безошибочными и в случае обнаружения любых проблем те были немедленно устранены.

Суть рисков «нетехнического характера» описал в интервью «Чешскому Радио» кибернетический атташе ЧР в Брюсселе Лукаш Пимпер:

«Это - нарушения со стороны третьих государств, не входящих в состав Евросоюза, которые могут попытаться использовать полученные данные в рамках собственной разведывательной деятельности, или могут атаковать сети с целью выведения из строя ими управляемого оборудования».

Эти темы обсуждались в Брюсселе не только на уровне экспертов, но и политиков, подтвердил глава чешского правительства Андрей Бабиш.

«Некоторые коллеги во время своего выступления акцентировали внимание на том, что фирмы часто видят технологию, видят цену, но не осознают, что в долгосрочной перспективе такие риски существуют».

В разработке европейских рекомендаций, или так называемых «тулбоксов», принимали большое участие сотрудники чешского Национального ведомства кибернетической и информационной безопасности.

«Несмотря на то, что документ не обязывает государства придерживаться указанных рекомендаций, он имеет политический вес. Заставляет страны в составе ЕС относиться к вопросу со всей серьезностью, в максимально возможной мере учитывать все полученные советы и не подходить к ним выборочно», - сообщил чешский специалист.

Европейская комиссия определила срок исполнения до конца апреля текущего года. К этому времени представители отдельных государств ЕС обязаны сообщить, какие конкретные меры по безопасному внедрению Сети нового поколения ими были введены.

Рекомендации экспертов носят общий характер, в них не говорится о конкретных фирмах или государствах.

«Даже в открытых источниках несложно найти информацию об имущественной структуре, например, китайских компаний. Если исходить из европейских критериев, то фирмы с подобной имущественной структурой будут расцениваться как представляющие риск для ЕС», - сообщил кибернетический атташе Чехии в Брюсселе.

Государства, входящие в состав ЕС, которые все же решат наладить сотрудничество с «опасными» компаниями, могут лишиться доступа к полной шкале информации в рамках ЕС, в особенности на уровне спецслужб. Несоблюдение правил ЕС может сказаться и на их торговом обмене.

Напомним, что о планах сотрудничать с китайской компанией Huawei заявила Венгрия, Германия пока окончательное решение не приняла. Что касается Чехии, местное кибернетическое ведомство еще в 2018 г. обнародовало предупреждение относительно двух компаний: Huawei и ZTE. Доступ этих китайских фирм к чешской критической инфраструктуре, а это частично касается и 5G-сети, считается нежелательным.