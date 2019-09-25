50 лет назад вторжение войск Варшавского договора признали «интернациональной помощью»

Также в сентябре 1969 года от руководства компартии была отстранена группа политиков-реформаторов, в том числе Йозеф Смрковский, Зденек Млынарж и Иржи Гаек. На этом же заседании было отменено постановление 20–21 августа 1968 г. относительно вторжения в страну войск стран Варшавского договора, которое центральный комитет компартии Чехословакии впервые назвал «интернациональной помощью».

29 сентября 1969 г. газета «Руде право» написала», что ввод войск «никоим образом не являлся актом агрессии против народа, это не было оккупацией территории Чехословакии и подавлением свободы». XIV съезд компартии Чехословакии, который прошел в августе 1968 г., был признан незаконным.

Александр Дубчек, которого на посту первого секретарем ЦК Густав Гусак сменил еще в апреле 1969 года, во время сентябрьского заседания отказался изменить свое отношение к Пражской весне. Председатель правительства Олдржих Черны выступил с самокритикой. Популярность Александра Дубчека снизилась после того, как 22 августа 1969 года он как председатель Федерального собрания, подписал «закон о дубинке», который использовался при подавлении протестных демонстраций. Лидер Пражской весны некоторое время служил послом ЧССР в Турции. В 1970 году он был исключен из компартии, работал в лесном хозяйстве и механизатором. В политику Александр Дубчек вернется только в 1989 году.