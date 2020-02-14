5 февральских минут – роковая цифра Праги

Сирены противовоздушной обороны возвестили об опасности слишком поздно, а пражане, которые за время войны успели привыкнуть к учебным тревогам, сигнал игнорировали. 100 домов было разрушено, 11 тысяч человек остались без крова, непосредственно под бомбами погибло 700 горожан и столько же задохнулось в заваленных руинами подвалах или позже скончалось от полученных ранений.

«На одной из залитых водой улиц мне пришлось пробираться в брод. Справа от меня горел монастырь Эмаузы. Я добежал до набережной, чтобы увидеть, какой урон был нанесен городу. В это время провалилась крыша собора. Остановившиеся часы показывали время удара – 12 часов 32 минуты», - описывал один из радио-репортеров картину, представшую перед его глазами на улицах Праги.

Считается, что бомбардировка чешской столицы в феврале 1945 года была результатом навигационной ошибки из-за плохой погоды, а бомбы предназначались для атаки на железнодорожный узел в Дрездене. Но многие пражане, которые в роковой военный день находились в городе, такому объяснению не верят.

«Мне было 22 года, я тогда работала на Сенной площади (Senovážné náměstí). Был прекрасный солнечный день, но холодноватый. Мы были в стороне от налета, на Сенной ничего не было. Но я помню, что день был прекрасный», - вспоминала пожилая жительница Праги, которая в 2012 году позвонила в студию Чешского радио во время передачи, посвященной бомбардировке чешской столицы.

А вот воспоминание пани Матоушковой из Ржичан у Праги, в 1945 году ей было 14 лет: «Тогда был абсолютно ясный день! Моя тетя открыла двери на балкон и сказала: «Посмотри, они рисуют по небу». Это означало, что небо было чистым. То, что говорят, что были тучи – ложь! И буквально через мгновение на противоположной стороне бомба упала на дом, а за ней еще несколько. Я думаю, что вопрос с погодой нужно еще раз исследовать. Очень странно, что кто-то говорит о тучах наверху, когда снизу их не видно. И непонятно, кто же давал сигнал, когда налет уже начался и самолеты «рисовали по небу», как говорила моя тетя».

«14 февраля я был в Виноградской больнице в отделении профессора Прусика. В полдень я должен был осмотреть еще одного пациента. Но его не было. Я решил идти домой… Сел на трамвай и поехал домой. Если бы я пациента осмотрел, задержался на полчаса, то, возможно, ехал бы на трамвае, в который на Швериновой (Schwerinová) улице (ныне Виноградская) попала бомба», - писал в своей книге «Конец воспоминаний 1938–1945» профессор Владимир Вондрачек, заведующий психиатрической клиникой 1-го медицинского факультета Карлова университета.

«Я тоже из Праги, и тоже свидетель тех событий. Своим внукам и правнукам я рассказываю, что этот налет был кульминацией жесточайшего стресса, продолжавшегося несколько лет, когда мы умирали от ужаса, что такой налет может быть. Свои лучшие годы мы провели в подвале. Только мы шли спать, как вновь гудели сирены. Мы надеялись, что этого налета не будет. И я думаю, что это была действительно ошибка. Я живу там, где жила и тогда – в районе Вршовице, и помню, как над нами, улицей выше, горел дом. Бомбардировка шла полосой. Мы с мамой потом ходили смотреть. Горела синагога, дома – вплоть до моста Ирасека. А недавно я прочитала, что и художник Йозеф Лада во время этой бомбардировки потерял одну из своих дочерей, она погибла на этом мосту. Мы выжили, но я всегда вспоминаю обо всех погибших тогда людях», - говорит коренная жительница Праги.

