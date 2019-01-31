35 лет жизни с донорским сердцем – мировой рекорд

В течение всего 1984 года чешские врачи провели лишь четыре пересадки сердца, тогда как в наши дни органы в IKEM ежегодно приживляют уже в десять раз чаще. Это спасло жизнь более чем 1100 пациентам в стране. И сегодня является вполне стандартной операцией.

«Сегодня трансплантацию сердца, если только это не является по какой-то причине сложным вмешательством, проводит команда врачей, которые в данный момент дежурят в отделении. Это касается и ночной смены дежурств. Так это и должно быть»,

– рассказал потомственный кардиохирург и глава Кардиоцентра IKEM Ян Пирк.

Через его чуткие руки за четыре десятилетия подлинного служения прошли тысячи пациентов. До недавнего времени профессор Пирк ежегодно проводил до 330 операций, однако в последние годы их число снизилось до примерно 230-и в год. В 1971 году пять исследовательских центров объединились в Институт клинической и экспериментальной медицины, так началась эра IKEM. Сегодня институт является учебной площадкой в сфере пересадки искусственных сердец. Набраться опыта сюда приезжают специалисты со всего мира. Команда талантливых специалистов проводит здесь также комбинированные трансплантации: сердца и почек, сердца и печени, или, например, сердца и легких.

O возможности проведения трансплантации сердца в Чехословакии Рудольф Секава, которому в 1984 году было 48 лет, не знал. Его пригласили в пражский институт IKEM на первое обследование, здесь он встретился с самым первым чехословацким пациентом Йозефом Дивиной, получившим сердце от донора. С новым сердцем Дивина прожил 13 лет и скончался в возрасте 57 лет.

Донором оказалась девушка

Рудольфу Секаве пересадили сердце, донором которого оказалась молодая девушка, 35 лет назад, в октябре 1984 года. Приживление оказалось более чем успешным. Менее чем через год после операции он смог вернуться на работу в среднюю школу, где преподавал. Ему исполнилось уже 83 года, и состояние его здоровья хорошее, если не считать сложностей с передвижением, что естественно с учетом пожилого возраста. Своими воспоминаниями Рудольф Секава поделился в интервью «Чешскому радио».

– Поначалу я противился предложению трансплантировать мне сердце, однако потом осознал, что другой возможности у меня просто нет. Поэтому я и согласился. Что я помню? Утром после операции меня разбудила медсестра и передала мне приветы от жены и сына. Для меня это до сих пор остается светлым воспоминанием, я тогда осознал: «Господи мой, ведь я вновь живу»

Механическое устройство - палочка выручалочка

– Что изменилось в сфере трансплантологии в последние десятилетия?

– Прежде треть пациентов, стоящих в очереди на получение подходящего органа, умирали, так и не дождавшись операции. Сегодня специалисты Кардиологического центра пражского Института клинической и экспериментальной медицины вживляют пациентам механическое устройство, которое помогает продержаться ослабленному сердцу до трансплантации донорского органа. Искусственный аппарат, перекачивающихй кровь в теле, работает без сбоев.

– Для нас до сих пор, конечно, остается непредсказуемым, когда мы сможем предложить конкретному пациенту подходящий для приживления орган. При помощи искусственного аппарата со специальными и довольно сложными насосами, которые вместо больного сердца перекачивают кровь в теле пациента, мы обеспечиваем весь его организм кислородом. Это позволяет человеку, которому необходима трансплантация, спокойно, без лишних треволнений, дожидаться того момента, когда будет найден живой донорский орган.

В настоящее время пересадки сердца в Чехии ждут 83 человека. Среди них и 22-летний Toмаш Мицка. Три года назад после внезапной остановки сердца врачам пришлось вживить в его тело механическое устройство.

«Я не вижу никакой проблемы в том, если мне, например, придется подождать трансплантации еще год, два или три. Самое главное, что я чувствую себя вполне хорошо и могу жить почти без ограничений», – рассказал молодой человек.

Биомеханическое сердце в пражском IKEM пересадили 10 пациентам

Кроме упомянутого механического устройства, специалисты IKEM с ноября 2017 года используют так называемое биокомпатибильное сердце, которое полностью заменяет больное сердце. На сегодняшний день трансплантацию такого органа здесь провели десяти сердечникам, чье состояние здоровья уже представляло угрозу их жизни. Биомеханическое сердце, которое считается одним из самых совершенных аналогов живого сердца, способно полностью заменить человеческое, утверждает Иван Нетука, заместитель заведующего Клиникой кардиоваскулярной хирургии IKEM.

Трансплантации сердца осуществляют также в Центре кардиоваскулярной и трансплантационной хирургии Брно, где спасли уже 600 человек. В прошлом году в Брно сделали пересадку сердца 35 пациентов.

«Проволочки в получении согласия на использование органа – непростительная роскошь»

В настоящее время законодатели также обсуждают вопрос трансплантаций, точнее возможности увеличения числа потенциальных доноров. Надежду нуждающимся в подобного рода операциях, по словам министра здравоохранения Адама Войтеха, может принести новелла Закона о трансплантациях тканей и органов, одобренная на прошлой неделе Палатой депутатов чешского парламента.

Она нацелена на упрощение процедуры получения согласия близких родственников умершего иностранца на использование донорского органа. Как сообщил Войтех, из-за чрезмерно сложной процедуры получения таких разрешений Чехия ежегодно лишается не менее чем 15 доноров. В конечном итоге такие задержки оборачиваются потерей примерно сотни донорских органов, которые могли спасти жизнь людям. Проволочки в получении согласия на использование органа от иностранных граждан – непростительная роскошь, считают специалисты.