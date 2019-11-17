30 лет свободы: Чехия празднует юбилей «бархатной» революции

17 ноября 2019 года Прагу вновь заполнили тысячи демонстрантов. Национальный проспект, на котором тридцать лет назад властями ЧССР была жестоко разогнана студенческая демонстрация, превращен в пешеходную зону. Вокруг мемориальной доски, которой отмечено это событие, горят сотни свечей и лежат цветы.

Фестиваль Korzo Národní на Национальном проспекте

С десяти утра до дести вечера в рамках фестиваля Korzo Národní проходят лекции, концерты и другие мероприятия, подготовленные чешскими гражданскими объединениями. Отрывки из произведений Вацлава Гавела и других авторов в так называемой «Гостиной Гавела», на пьяцетте рядом с Национальным театром, читают Дагмар Гавлова, Михаэл Жантовский и др. Организация «Человек в беде» и проводит круглый стол на тему «Информация спасает» – роль новых СМИ во время протестных акций в Москве.

Около 7 часов утра премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в сопровождении министра юстиции Марии Бенешовой прибыл к мемориальной доске на Национальном проспекте (Народни), чтобы возложить цветы. Накануне под лозунгами отставки премьера прошла массовая демонстрация, собравшая около 300 000 участников. При возложении цветов премьер был освистан оппонентами. Свистом сопровождалось и появление председателя социал-демократической коалиционной партии Яна Гамачека, накануне высказавшегося в защиту премьера и президента.

Главы оппозиционных партий: TOP 09, гражданских и христианских демократов и движения «Старосты и независимые» почтили память Вацлава Гавела на его могиле на Виноградском кладбище Праги.

В Национальном музее Праги состоялась торжественная церемония, посвященная знаменательной дате, в которой, помимо премьера Андрея Бабиша, приняли участие главы правительств Словакии, Польши, Венгрии и глава Бундестага Вольфганг Шойбле. Андрей Бабиш во вступительной речи отметил мужество Вацлава Гавела, диссидента, ставшего президент демократической Чехословакии, одновременно отметив, что сам он не был таим отважным человеком и состоял в компартии. Председатель правительства выразил благодарность всем, кто в ноябре 1989 не побоялся выйти на улицы. Он также отметил важное значение вступления Чехии в НАТО и Евросоюз.

Карнавал «Бархатный праздник» и реконструкция студенческого марша

От района Альбертов до Национального проспекта, по маршруту демонстрации 1989 года, прошло шествие, в котором приняло участие более десяти тысяч человек. Согласно официальным данным, в мероприятии приняли участи более десяти тысяч человек. Молодежь и активисты неправительственных организаций провели карнавальное шествие – «бархатный праздник». Некоторые костюмы имели сатирический и политический подтекст.

Сотни человек собрались в Альбертове, чтобы в Международный день студентов вспомнить о расправе нацистов над чешскими студентами в 1939 году и о жестоком подавлении студенческих выступлений в 1989-м. Председатель Совета вузов Чехии Милан Поспишил подчеркнул: «История вновь показывает нам, что если забывать о былых уроках и воспринимать завоевания как должное, то прошлое вновь незаметно может стать настоящим».

Выступление ректора Карлова университета Томаша Зимы сопровождалось свистом – студенческие активисты требуют его отставки на фоне ряда скандалов и конфликтов.

Два вечера подряд, 16 и 17 ноября Пражский Град подсвечивается в цветах чешского национального флага. Подобной подсветкой отмечает юбилей и замок Шпилберк в Брно. В 17 ч 11 минут зазвонили колокола на храмах и ратушах в память о всех, кто боролся за свободу. В ту же минуту по многим радиостанциям прозвучала песня «Молитва для Марты» в исполнении Марты Кубишовой, считающаяся гимном «бархатной» революции. Вечером на зданиях Национального проспекта появились видеопроекции на тему «бархатной» революции. В 20 часов начнется церемония вручения премий «Память народа», которую проводит организация Post Bellum.

Юбилей «бархатной революции отмечается и в других городах. В Брно продолжается трехдневный фестиваль «30 лет свободы». В университете им. Палацкого в Оломоуце открыли «музей тоталитаризма» под открытым небом, а в здании развернули фотовыставку, посвященную событиям 1989 года.

В Питтсбурге и Милане были открыты новые «скамейки Гавела» – мемориальные скамьи, которые устанавливают во всем мире в память о диссиденте, драматурге, философе и первом президенте постсоциалистической Чехословакии Вацлаве Гавеле.