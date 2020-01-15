30 лет назад начались переговоры о выводе советских войск из Чехословакии

«Переговоры о выводе советских подразделений, дислоцированных на территории Чехословакии, начались в Праге сегодня, в два часа дня. Делегации возглавляют заместители министров иностранных дел обоих государств Эвжен Вацек и Иван Обоймов», - прозвучало в этот день в эфире «Чехословацкого Радио».

Спустя несколько дней советская делегация покинула Прагу, не имея на руках окончательного текста соглашения, рассказал «Чешскому Радио» историк Матей Билы из Института по изучению тоталитарных режимов.

«Первый раунд переговоров был ознаменован попытками советской стороны тянуть время. Предложения СССР основывались на концепции, выработанной еще правительством (последнего дореволюционного коммунистического премьера) Ладислава Адамеца, пытавшегося создать для присутствия советских войск новые правовые рамки и установить временной график их вывода с территории Чехословакии. Названные сроки были, однако, неуместно долгими, речь шла о пяти годах».

Настроения в стране были однозначными. «Их не должно быть здесь вот уже двадцать лет», - отвечали жители Брно в ходе анкеты, проведенной на улицах города в начале 90-го года. «Чем раньше они уедут, тем лучше. Если дорога сюда заняла у них 24 часа, то обратно могли бы управиться хотя бы за 48».

Второй раунд переговоров прошел в феврале того же года в Москве, где было достигнуто соглашение о полном выводе из Чехословакии советских войск. Документ был подписан и вступил в действие 26 февраля 1990 г. Последний военнослужащий должен был покинуть Чехословакию к концу июня 1991 года.

«Чехословацкой стороне удалось во время переговоров в Москве добиться успехов в довольно короткие сроки. Во многом это было обусловлено и тем, что приближалось подписание Парижской хартии, заключенной в ноябре 1990 года, которая предполагала сокращение войск не только на территории Центральной и Восточной, но и Западной Европы», - говорит историк.

Первые эшелоны начали покидать советские военные базы в Чехословакии в марте 1990 года. За выводом войск следила чехословацкая парламентская комиссия под руководством тогдашнего депутата Михала Коцаба.

«Весь процесс длился полтора года. Здесь находилось огромное количество вооружения и техники. Практически каждую неделю со всех углов страны отправляли танки, самолеты, вертолеты, территорию покинуло несколько десятков поездов, наполненных боеприпасами, ну и так далее», - поделился ранее с «Чешским Радио» Коцаб.

Установленные сроки удалось сдержать.

«Советский генерал Эдуард Воробьев, ответственный за вывод советских войск из Чехословакии, сегодня вылетел из пражского аэропорта Кбелы в Киев. Воробьев был последним командующим 73-тысячной армии Центральной группы войск, располагающейся у нас (в Чехословакии) с 21 августа 1968 года», - сообщил радиоведущий «Чехословацкого Радио» 27 июня 1991 года.

Чехословакия стала первой страной, которую советские подразделения покинули после падения железного занавеса. Из Польши войска СССР были выведены в 1993, а из ГДР – в 1994 г.