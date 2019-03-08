225 лет назад в Праге вышло первое брачное объявление

Объявление вышло в газете «Поштовске новины», и в нем уточнялось, что девушке нужно быть готовой «довольстоваться лишь одной служанкой». Соискатель также рассчитывал, что она «будет хорошей хозяйкой, достойной своего положения», и не станет уделять чрезмерного внимания «модным нарядам и светским развлечениям».

Брачные объявления быстро получили распространения в Праге и других чешских городах. Среди желающих найти себе пару преобладали мужчины в возрасте от 25 до 35 лет и дамы от 35 до 45. При этом на одного соискателя приходилось более полутора претенденток. Мужчины, как правило, указывали, что ищут хорошую, скромную, отзывчивую девушку, стремящуюся к семейной жизни. Женщины искали солидных господ, интересующихся культурой, путешествиями, любящих детей и ценящих семейную жизнь.

А самое первое в мировой истории брачное объявление опубликовал 19 июля 1695 года английский альманах «Как улучшить хозяйство и торговлю». Оно гласило: «Джентльмен 30 лет от роду, заявляющий, что обладает значительным состоянием, желает жениться на молодой даме с состоянием приблизительно в 3 000 фунтов и готов заключить на этот счет соответствующий контракт».

Имущественный статус потенциальных невест вышел на первый план в эпоху промышленной революции, когда начинающие предприниматели искали супругу с капиталом, чтобы вложить его в свое предприятие.

Когда пришла эра эмансипации, большее внимание стало уделяться общим интересам и хобби. Однако вплоть до Первой мировой войны поиск второй половины проходил именно по имущественному принципу, а сердечная склонность, проще говоря, любовь, принципиальной роли не играла. Желающих вступить в брак знакомили друг с другом свахи, и в том же ключе действовали позднее и брачные агентства.

Сегодня ищут партнеров – на всю жизнь или на время – во Всемирной паутине. В Чехии сайты знакомств ежедневно посещает 61% мужчин и 39% женщин. Самую большую группу здесь составляют пользователи в возрасте от 18 до 25 лет. В Интернете люди знакомятся в чатах и сообществах; постоянно появляются новые сайты знакомств и обновляются стратегии поиска партнера.