2020: Международный кинофестиваль в Карловых Варах отправится покорять сердца зрителей в регионы

Международный фестиваль в Карловых Варах за свою длинную историю пережил многое, первые два года прошли в Марианских Лазнях еще в 1946 году, третий кинопраздник состоялся частично уже в Карловых Варах. А затем он некоторое время чередовался с московским кинофестивалем. «Что касается форс-мажорных обстоятельств, то мы – один из самых опытных фестивалей в мире. Это для нас - не препятствие»,- говорит исполнительный директор Международного кинофестиваля Карловы Вары Крыштоф Муха. К тому же финансовую помощь организаторам обещал как министр культуры Любомир Заоралек, так и официальные партнеры и спонсоры.

«Во время наших дискуссий с Миндздравом, Министерством культуры, а также в ходе личной беседы президента карловарского фестиваля Иржи Бартошки с премьером Андреем Бабишем, обсуждалась возможность сдвинуть кинопоказ на август, и такое уже было в нашей истории. Но, к сожалению, мы не можем гарантировать, что даже к августу ситуация уже полностью нормализуется. Мы также хотели поступить корректно по отношению к жителям Карловых Вар, которые могли бы оказаться далеко не в восторге от прилива тысяч участников фестиваля. С другой стороны, возможно, они бы и не приехали в таком количестве», - поделился с «Чешским Радио» Крыштоф Муха.

Так и зародилась мысль организовать половинчатый смотр фильмов «54,5», как называет его президент Международного кинофестиваля в Карловых Варах Иржи Бартошка. По словам Мухи, художественные руководители во время подготовки этого года видели столько качественных фильмов, что просто жалко было не познакомить зрителя хотя бы с некоторыми из них. Речь идет о подборке 18 -20 лент.

«В этот раз наши зрители не едут к нам в Карловы Вары, зато мы приложим максимальные усилия для того, чтобы отправиться к ним в их региональные кинотеатры. На наш взгляд, это заодно и шаг на встречу к владельцам кинотеатров, так как именно они продолжают сохранять традицию кинопроката, а это нам очень по душе».

Ведутся дискуссии также о том, чтобы некоторые ленты были доступны онлайн. Все это пока только на начальных этапах обсуждения, продолжает Муха. Зрители, также как и в Карловых Варах, смогут принять участие в голосовании за лучший фильм показа «Вары в вашем кино».

«Потребность людей смотреть кино сообща, разделять вместе эмоции от новых впечатлений, настолько велика, что она и в будущем победит все, и риски, связанные с большим скоплением людей, и комфорт просмотра фильма в домашних условиях», - считает Муха.

По мнению исполнительного директора международного кинофестиваля, об этом свидетельствует также бум автокино, который заметен в Чехии на фоне эпидемии коронавируса. Сеансы под открытым небом, рассчитанные на зрителя, следящего за экраном из собственного автомобиля, забиты до отказа.