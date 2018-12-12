1988 – 2018: Франция пригласила во дворец Букуа чешских и зарубежных правозащитников

Приезд французского президента в Чехословакию тридцать лет назад стал настоящим событием. Франсуа Миттеран был первым главой Франции, нанесшим когда-либо визит в эту страну с момента ее возникновения. Мало того, по прибытии в Прагу он провел переговоры не только с ее коммунистическим руководством, но наутро следующего дня пригласил на завтрак во дворец Букуа – с 1919 г. здание французского посольства – чешских диссидентов во главе с Вацлавом Гавелом, который годом позже станет чехословацким президентом.

«Несмотря на то, что мне тогда было всего семь лет, этот завтрак в моем понимании играет важную роль. Если бы не эти символические поступки и сигналы, которыми наши зарубежные партнеры подбадривали чехословацких диссидентов, мы бы сегодня не жили в свободном, демократическом обществе. На мой взгляд, 1989-й год был лишь одним из этапов на этом пути, множество маленьких шажочков было сделано еще до того», - поделился с «Радио Прага» глава чешского внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек.

По словам Жана Мюсителли, лично принимавшего участие в завтраке с диссидентами, президент Франсуа Миттеран во время своего второго президентского срока уделял Восточной Европе и странам соцлагеря большое внимание. Почему он выбрал для своего визита именно Чехословакию? Это государство казалось ему наименее открытым, рассказал «Радио Прага» тогдашний дипломатический советник президента Франции.

«Нет, если честно, возвращаясь в Париж, мы и представить себе не могли, что год спустя Вацлав Гавел станет президентом. Тем не менее, я прекрасно помню, как Франсуа Миттеран отзывался о Густаве Гусаке и Милоуше Якеше. Он был уверен, что этих двоих он уже никогда не увидит. Они произвели на него впечатление истощенных политиков, лишившихся всякой надежды и аргументов, которые сами не верили в то, что режим может устоять. Тем не менее, мы не ожидали, что события станут развиваться столь стремительно. Гавела задержали через месяц после нашей встречи, и Миттерану пришлось обратиться к Гусаку с просьбой, чтобы тот сократил ему срок. Да и сами диссиденты, которые участвовали в завтраке, не верили, что в ближайшем будущем может что-то поменяться».

По мнению министра Петршичека, завтрак, о котором писалось даже в партийной газете «Руде Право», стал важным сигналом для чешской и словацкой общественности.

«Это завтрак был знаковым событием. Впервые, президент, глава государства, да еще и такой страны как Франция, встретился с представителями чехословацкого диссидентского движения в самой же Чехословакии».

Продолжает Жан Мюсителли: «Чувствовалось, что диссиденты готовы были взять на себя политическую ответственность, они интересовались тем, что нужно сделать Чехословакии для того, чтобы стать частью западного европейского сообщества. Мы говорили с ними не столько об их жутких жизненных условиях, сколько о перспективах, о будущем».

Учитывая собственный исторический опыт, охрана прав человека остается и должна оставаться для чешской зарубежной политики одной из ключевых тем, отметил министр Петршичек.

«Сегодняшняя политическая концепция Чехии продолжает делать акцент на поддержку демократии, охрану прав человека, свободу СМИ и развитие гражданского общества в ряде государств, с которыми мы поддерживаем тесные связи. Помня о собственном прошлом, нам надо стараться оказывать помощь там, где свобода и человеческое достоинство не являются естественными составляющими жизни человека», - заключил глава чешского внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек.

