Последние годы своей жизни поэт и ярчайший представитель романтизма Карел Гинек Маха прожил в небольшом городке Литомержице. Судя по записям в его дневнике, он несколько дней чувствовал себя очень плохо, но отказывался принимать лекарства и продолжал ходить на службу. Вскоре он слег, а еще через несколько дней, 6 ноября 1836 года, он умер. Врачи сошлись на том, что причиной смерти стала холерина. Из-за боязни заразиться похороны поэта были поспешными и очень скромными, там присутствовал только барт Карела Гинека – Михал Маха. Официальное прощание и отпевание состоялось 17 ноября в Праге в костеле св. Игнатия Лойолы на Карловой площади.

Но 102 год спустя, сразу же после оккупации Судетской области, 1 октября 1938 года, останки Карела Гинека Махи были с Литомержицкого кладбища перевезены в Прагу – никто не хотел, чтобы величайший чешский поэт лежал на «немецкой земле». Перенесение его останков в столицу стало важным событием не только для жителей столицы, но и для всех чехов. В Праге останки поэта были исследованы антропологом Иржи Малым, а затем – 6 мая – гроб был выставлен в Пантеоне Национального музея, где каждый мог попрощаться с поэтом. Несмотря на официальный статус протектората, гроб был накрыт чешским флагом.

7 мая 1939 состоялось официальная церемония захоронения останков Карела Гинека Махи. Постепенно траурное собрание превратилось в своеобразную манифестацию против нацизма. Разумеется, пражский холм и вышеградский парк просто не смог вместить всех желающих проститься с поэтом. Однако, пусть опосредованно, но каждый чех и словак мог участвовать в этом событии – "Чехословацкое Радио" в прямом эфире транслировало события на Вышеграде. Глазами радиослушателей и их проводниками по Вышеградскому кладбищу стали выдающиеся репортеры "Чехословацкого Радио" – Йозеф Цинцибус, Милослав Дисман и Франтишек Коцоурек. — Группа студентов отошла от гроба, накрытого государственным флагом в национальных цветах – красный, синий и белый. Священнослужители уносят подсвечники, чтобы студенты вновь могли поднять гроб на плечи.

На Вышеграде собралось несколько десятков тысяч, среди которых были выдающиеся люди своего времени – генел Рудольф Медек, поэт Йозеф Гора. Прощальные слова от своего имени и от имени всех радиослушателей произнесли также репортеры "Чехословацкого Радио": — Как и тысячи людей, которые кладут в твой гроб тюльпаны и ландыши, я подойду к могиле твоей и положу букет чистых белых цветов – от имени сотни тысяч слушателей нашего радио и от имени миллионов тех, кто читал тебя, слушал тебя, любил тебя, Карел Гинек Маха!