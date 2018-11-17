17 ноября - обостренные эмоции и политическое напряжение

«Я очень рад, что люди помнят о событиях и идеалах 17 ноября 1989 года. С другой стороны, я немного несчастен, наблюдая за тем, как наша страна расколота на два лагеря. Это должно стать главной темой для политиков, пора задуматься над тем, как вырулить из этой ситуации. Наступи сейчас экономический кризис, опасаюсь, что все эти настроения еще усугубились бы», - сообщил «Чешскому Радио» прибывший в центр столицы зампредседателя Сената Милан Штех, которому присутствующие выражали благодарность за хорошую работу Сената.

На Национальный проспект – Народни тршиду – весь день направлялись тысячи людей. Они возлагали цветы и зажигали свечи на месте, где 29 лет назад отряды Народной милиции жестоко подавили студенческую демонстрацию, вылившуюся в антикоммунистический протест. Поклониться к памятнику отправился и ряд политиков.

Ранним утром, еще до рассвета, на место прибыл премьер Андрей Бабиш, однако его букет алых роз спустя несколько часов активисты выбросили в мусорное ведро. Такая же участь постигла и венки от имени президента Милоша Земана, главы партии Свобода и прямая демократия Томио Окамуры и некоторых других.

Большинство политиков, как коалиционных, так и оппозиционных, посредством своих аккаунтов в социальных сетях произошедшее осудили. По мнению Яны Черноховой от Гражданской демократической партии, выбрасывание срезанных цветов в мусор является знаком примитивизма. Мариан Юречка от Христианско-демократической партии прибег к выражению «идиотизм». Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек назвал демонстрантов «фашистскими подонками», поддерживаемыми партией TOP 09, что резко осудил глава TOP 09 Иржи Поспишил.

Инцидент расследует полиция.

Министра внутренних дел Яна Гамачека, прибывшего на место в сопровождении главы внешнеполитического ведомства Томаша Петршичека и министра труда Яны Малачовой, присутствующие встретили свистом. Сперва Гамачеку не давали прохода, но в итоге ему удалось беспрепятственно поклониться памяти пострадавших 1989 года.

«Я, конечно, ощущаю напряженную атмосферу, тем не менее, считаю своим долгом почтить память 17 ноября», - прокомментировал ситуацию министр.

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы за свободу и демократию, прошли в 36 городах по всей стране: состоялись концерты, дискуссии и демонстрации. Со столичной Градчанской площади на Народни тршиду направилось шествие «против политики лжи и ненависти». Его участники критиковали премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана. На Староместскую площадь прошли тысячи людей, требующие отставки Бабиша с поста премьера Чехии.

Акции памяти студентов, ставших жертвами нацистских расправ в ноябре 1939 года, состоялись традиционно в районе Альбертов и на Житной улице.

