Корженовская «Зубачка» или «Полубенка» (как прозвали железнодорожный путь местные жители) является единственной зубчатой железной дорогой в Чехии, поэтому неудивительно, что у нее есть свой собственный музей. Подробнее рассказывает сотрудник музея и проводник «исторических» поездок Павел Штурм:

— В нашем музее вы сможете узнать все о Корженовской зубчатой железной дороге. Она была построена в 1902 году и стала важным путем сообщения, соединившим промышленные регионы Либерец и Яблонец с угледобывающими районами Силезии. Отсюда, из Корженова, пассажиры могли выехать в Гаррахов и далее в Польшу — сначала на паровозах, а потом и на тепловозах. Отсюда же отправлялись и грузовые поезда.

В музее представлены первый зубчатый рельс и специальное колесо паровозов и тепловозов, которые обеспечивали грузовые и пассажирские перевозки по этой линии. Обычно пассажиры не могут увидеть эти зубчатые рельсы, ведь у вокзала их нет, они установлены лишь в местах с наиболее крутым подъемом. За железнодорожным вокзалом в Корженове, который раньше был пограничным пунктом, находится отреставрированное старинное депо. На сегодняшний день оно является домом нескольких старинных поездов. Подробнее — Павел Штурм:

— Здесь вы видите зубчатый локомотив типа T426 по прозвищу «Австрийка», их у нас два, и по нашей трассе они ездят уже почти полстолетия, с 1961 года. Конечно, у локомотивов есть свои недостатки, они стареют, но мы стараемся поддерживать их в отличном состоянии. Благодаря тому, что наше депо полностью отреставрировано, работать с локомотивами стало намного легче. Так что мы продолжаем ездить, и оба локомотива Т426 находятся в рабочем состоянии.

Кроме двух «Австриек» гости музея смогут увидеть исторический вагон «Сингровка» и другие интересные экспонаты, в том числе уникальный альпийский поезд, посмотреть, как проходит ремонт и реставрация старинных локомотивов, паровозов и тепловозов. А по-настоящему самоотверженные фанаты железных дорог даже получат возможность поучаствовать в ремонте. Депо можно посетить с четверга по воскресенье с июня по август. Музей зубчатой железной дороги открыт практически круглый год.

От вокзала в Корженове можно отправиться в так называемую «историческую» поездку на старинном поезде. Проводники с удовольствием покажут самые крутые подъемы и сложные отрезки пути. Это уникальная возможность осмотреть местные технические достопримечательности, такие как специально построенные мосты и тоннели.

Посмотреть часы работы музея и депо, а также узнать расписание «исторических» поездок можно на сайте zubacka.cz