Железнодорожное сообщение Танвальд — Корженов в Изерских горах, длина которого составляет менее семи километров, можно было бы назвать обычной трассой местного значения. Однако это далеко не так, и эта линия хорошо известна не только любителям железных дорог, но и многим путешественникам. Дело в том, что при относительно небольшой длине в 6700 метров поезду приходится преодолевать перепад высоты в 235 метров, а это поистине экстремально. Танвальд — Корженов является железнодорожной трассой с наиболее крутым подъемом во всей Чехии. Чтобы помочь составу осилить столь непростой путь, здесь установлена дополнительная зубчатая колея, по которой ездят специальные локомотивы.
Корженовская «Зубачка» или «Полубенка» (как прозвали железнодорожный путь местные жители) является единственной зубчатой железной дорогой в Чехии, поэтому неудивительно, что у нее есть свой собственный музей. Подробнее рассказывает сотрудник музея и проводник «исторических» поездок Павел Штурм:
— В нашем музее вы сможете узнать все о Корженовской зубчатой железной дороге. Она была построена в 1902 году и стала важным путем сообщения, соединившим промышленные регионы Либерец и Яблонец с угледобывающими районами Силезии. Отсюда, из Корженова, пассажиры могли выехать в Гаррахов и далее в Польшу — сначала на паровозах, а потом и на тепловозах. Отсюда же отправлялись и грузовые поезда.
В музее представлены первый зубчатый рельс и специальное колесо паровозов и тепловозов, которые обеспечивали грузовые и пассажирские перевозки по этой линии. Обычно пассажиры не могут увидеть эти зубчатые рельсы, ведь у вокзала их нет, они установлены лишь в местах с наиболее крутым подъемом. За железнодорожным вокзалом в Корженове, который раньше был пограничным пунктом, находится отреставрированное старинное депо. На сегодняшний день оно является домом нескольких старинных поездов. Подробнее — Павел Штурм:
— Здесь вы видите зубчатый локомотив типа T426 по прозвищу «Австрийка», их у нас два, и по нашей трассе они ездят уже почти полстолетия, с 1961 года. Конечно, у локомотивов есть свои недостатки, они стареют, но мы стараемся поддерживать их в отличном состоянии. Благодаря тому, что наше депо полностью отреставрировано, работать с локомотивами стало намного легче. Так что мы продолжаем ездить, и оба локомотива Т426 находятся в рабочем состоянии.
Кроме двух «Австриек» гости музея смогут увидеть исторический вагон «Сингровка» и другие интересные экспонаты, в том числе уникальный альпийский поезд, посмотреть, как проходит ремонт и реставрация старинных локомотивов, паровозов и тепловозов. А по-настоящему самоотверженные фанаты железных дорог даже получат возможность поучаствовать в ремонте. Депо можно посетить с четверга по воскресенье с июня по август. Музей зубчатой железной дороги открыт практически круглый год.
От вокзала в Корженове можно отправиться в так называемую «историческую» поездку на старинном поезде. Проводники с удовольствием покажут самые крутые подъемы и сложные отрезки пути. Это уникальная возможность осмотреть местные технические достопримечательности, такие как специально построенные мосты и тоннели.
Посмотреть часы работы музея и депо, а также узнать расписание «исторических» поездок можно на сайте zubacka.cz
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