«Золотой век» чешского оружия

Чехия давно и прочно присутствует на оружейном рынке. Еще в 1930-х гг. Чехословакия была одним из крупнейших производителей и экспортеров ручного огнестрельного оружия и боеприпасов в мире. На вооружении многих армий (британской, югославской, румынской и др.) состояли чехословацкие пулеметы ZB vz. 26 и ZB vz. 37, созданные чешским конструктором Вацлавом Голеком.

В рамках Организации Варшавского Договора ЧССР специализировалась на производстве стрелкового оружия и учебно-боевых самолетов, а также на ремонте бронетанковой техники. Кроме того, здесь был налажен выпуск радиоэлектронного оборудования военного назначения, средств связи и боеприпасов, артиллерийских систем и бронетанковой техники.

Распад Восточного блока, Чехословакии, а также перевод народного хозяйства на капиталистические рельсы создали непростые условия для работы ВПК. Ренессанс военно-промышленного комплекса пришелся на второе десятилетие нового века, когда показатели продаж и экспорта пошли резко вверх.

Только в 2016 году страна вывезла оружия на сумму 18 млрд крон (692 млн евро), что в семь раз больше, чем в 2006-м. Поставки военной продукции осушествлялись более чем в 100 стран мира, больше всего – на Ближний Восток, США и ЕС. В 2017 году экспорт несколько снизился – до 15,1 млрд крон, но глава Ассоциации оборонной промышленности Иржи Гинек назвал это временным явлением и объяснил сокрашение распределением контрактных поставок на несколько лет. «Кроме того, компании работали на пределе своих производственных мощностей, причем новых крупных контрактов в 2017 году заключено не было», - добавил он.

Крупнейшими производителями и экспортерами чешского оружия являются Česká zbrojovka, Excalibur Army (входит в Czechoslovak Group), Aero Vodochody, STV Group и Omnipol, которые поставляют вертолеты, самолеты, бронетехнику, танки, самоходные гаубицы и другую тяжелую военную технику в страны Африки, Азии и Южной Америки. Данные виды вооружений, наряду с производством комплектующих, поставками запасных частей и обслуживанием, а также другими услугами, стабильно составляют примерно 60% экспорта военной техники из Чешской Республики.

Прямая речь

Лубомир Коваржик, председатель правления Česka zbrojovka, оценил положение дел в военной отрасли страны:

«Все довольно непросто. Когда в 1990-е гг. чешская оружейная промышленность сократила объемы производства, освободившиеся рынки заняли конкуренты из США, Франции, Германии. Мы с большим трудом возвращаем утраченные позиции, но у нас получается».

Вместе с тем, компании испытывают острый дефицит трудовых ресурсов. «Военная индустрия находится в такой же ситуации, как и другие отрасли промышленности Чешской Республики, где на рынке труда наблюдается нехватка квалифицированной рабочей силы. К тому же производство вооружений подразумевает достаточно узкую специализацию, где сейчас у нас работают люди пенсионного возраста. Я боюсь того дня, когда они уйдут на пенсию, а найти адекватную замену им мы не сможем», - сетует Иржи Гинек и отмечает еще одну удручающую тенденцию:

«Растет импорт иностранной техники. Я полагаю, что если наши компании способны успешно работать на рынках других стран, они должны автоматически получать преференции на внутреннем рынке, что, к сожалению, в настоящий момент не происходит».

О положении дел в военной отрасли неоднократно высказывался и президент Чехии Милош Земан. По его мнению, в некоторых случаях деятельность чешских фирм тормозит лицензионная политика. «Это совершенно недопустимым образом ограничивает наш экспорт в страны, на которые не распространяется эмбарго, под предлогом того, что оружие может быть реэкспортировано в менее безопасные страны», - заявил ранее Земан.

Скандалы, интриги, расследования

С заявлениями политиков и представителей военной индустрии резко контрастируют высказывания правозащитных организаций, которые указывают на то, что Чехия наращивает объемы экспорта оружия в страны с авторитарными режимами. В частности, организация Amnesty International недовольна тем, что общественность узнает о заключенных контрактах лишь постфактум – в отчетах пресс-служб предприятий.

«Почти 40% вооружений, экспортируемых из Чехии, направляется в страны, где применяются репрессии в отношении граждан, где оружие может быть использовано против мирных демонстраций. Несмотря на это, мы по-прежнему экспортируем оружие в Египет, Саудовскую Аравию, Йемен, Ирак», - указывает пресс-секретарь Amnesty International Мартина Паржизкова.

Как напоминают правозащитники, фирмы чешского ВПК неоднократно оказывались в центре крупных международных скандалов, в том числе в 2017 и 2018 гг. Например, в позапрошлом году Азербайджан продемонстрировал произведенные холдингом Czechoslovak Group вооружения (152-мм самоходная артиллерийская установка vz.77 Dana и 122-мм реактивная система залпового огня RM-70 Vampir), поставки которых прошли без ведома местных властей.

Эксперты полагают, что они могли быть ввезены туда через Израиль в нарушение рекомендаций ПАСЕ, которая в 1992 году призвала членов Совета Европы не поставлять оружие в зону карабахского конфликта. Тем не менее, за прошедшие десять лет Азербайджан купил в Чехии средства нелетального воздействия на сумму свыше 1 млн евро.

«Непрозрачной» называется и продажа бронемашин и самоходных гаубиц в Украину компанией Excalibur Army. По данным СМИ, Excalibur Army поставит Киеву отремонтированные БМП-1 и 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», ранее произведенные в Польше и Чехословакии по советской лицензии.

Как сообщает украинский журнал «Новое время», схема покупки БМП-1 выглядит странно. Покупателем выступает Житомирский бронетанковый завод, входящий в госконцерн «Укроборонпром», который покупает отдельные запчасти военной машины по завышенным ценам. Источники издания назвали конечными бенефициарами этой «схемы» народного депутата и экс-главу наблюдательного совета Укроборонпрома Сергея Пашинского и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, который является деловым партнером и другом президента страны Петра Порошенко.

С оценкой правозащитных организаций, впрочем, не согласен глава фирмы Česká zbrojovka.

«Система экспорта вооружений четко задокументирована. Вся продукция за рубеж поставляется на основании лицензии Минпрома с предварительного согласия Министерства иностранных дел ЧР. Это исключает вариант, при котором наше оружие может попасть в страны с сомнительной репутацией или страны риска», - утверждает Лубомир Коваржик.

Туманные перспективы чешского ВПК

Для многих компаний чешской военной индустрии приоритетным остается укрепление позиций на мировых рынках. И председатель Ассоциации оборонной промышленности Иржи Гинек не сомневается в светлом будущем отрасли:

«Положение дел в данном сегменте чешской промышленности следует оценить как очень хорошее. Экспорт постоянно растет, и я убежден, что в ближайшее время объемы будут увеличиваться. Продажи оружия в последние годы также выросли на внутреннем рынке из-за увеличения военного бюджета. Более того, в ближайшие годы правительство ЧР намерено наращивать военные расходы до 2% ВВП в соответствии с обязательствами Праги в отношении союзников по НАТО. На руку нашим компаниям, безусловно, играет международная обстановка, которая не способствует разоружению. Многие страны долгое время не уделяли вопросу вооружений должного внимания, и теперь они намереваются исправить это».

Česká zbrojovka, в частности, планирует увеличить поставки в США.

«Мы хотим войти стать поставщиком для вооруженных сил Соединенных Штатов, на которые приходится более 50% экспорта компании. В этой связи мы намерены вкладывать деньги в развитие собственного производства в США», - утверждает Лубомир Коваржик.

Однако некоторые специалисты сомневаются в том, что поставленных целей удастся добиться. Зависимость от устаревших продуктов и низкоконкурентных рынков сбыта может в будущем создать проблемы для чешских вооружений, утверждает Вилем Колин из Европейского оборонного агентства. «Помимо этого, чешские компании почти не участвуют в международных проектах, таких как Eurofighter, A 400 M и JSF 35, за которыми будущее. Компании из стран-участников будут пожинать плоды этого сотрудничества следующие несколько десятилетий», - убежден Колин.

Чешская промышленность производит сегодня немного образцов военной продукции, которая способна выдержать конкуренцию на западных рынках. Исключением является бронеавтомобиль Titus Nexter, для которого CS Group поставляет шасси. По словам Колина, это связано и с отсутствием внятной государственной политики в области поддержки ВПК, а также недостаточного финансирования научных исследований.

«Ежегодно Минобороны выделяет на эти цели около полумиллиарда крон, но, судя по информации на веб-сайте ведомства, нашим ученым за последнее время удалось создать «только» мобильные химические лаборатории. Это свидетельствует о сомнительных перспективах чешского ВПК в ближайшем будущем», - заключает эксперт.