«Золотая» Прага: ждут ли туристов пошлины за вход в старый город?

Туризм – дело недешевое, конечно, если путешественники не собираются спать в палатках, есть консервы, а памятники культуры и архитектуры осматривать лишь издалека. Посещение замков, музеев, галерей, а также покупка сувениров может обойтись в кругленькую сумму. Впрочем, это мало кого останавливает. Европейские города, пользующиеся наибольшей популярностью, стали вводить дополнительные сборы: например, в Барселоне придется купить билеты на посещение каждой отдельной части знаменитого парка Гуэль (если туристы хотят обойти его целиком, платить придется три раза), а мэрия Венеции планирует ввести пошлину за вход в исторический центр в размере 10 евро для всех туристов, не заселившихся в отелях города, чтобы несколько сократить количество посетителей и пополнить городской бюджет.

По словам пресс-секретаря агентства CzechTourism Ренаты Касаловой, подобные меры могли бы помочь и чешским городам. Об этом она рассказала в своем интервью Чешскому радио:

— Подобные сборы могли бы ощутимо помочь городу: их можно использовать на усовершенствование местной инфраструктуры или на развитие того же туристического сектора – например, для реконструкции отдельных памятников культуры. К тому же, в Праге есть уже столько «культовых» мест, многие туристы считают чуть ли не своим долгом посетить их, и я уверена, что плата бы их не остановила.

По словам госпожи Касаловой, введение дополнительных сборов туристов не отпугнет. Количество людей, посещающих Чехию, неуклонно растет. Согласно последним данным агентства CzechTourism, зарубежные гости проводят в Чехии в среднем три с половиной дня, более продолжительные путешествия по стране совершают россияне и израильтяне. Ситуацию на рынке туризма описала Рената Касалова:

— Туризм – как внутренний, так и въездной – неуклонно растет. Так что, я уверена, в Праге введение подобных пошлин никаких проблем бы не вызвало. Кроме того, мы уже длительное время пытаемся привлечь иностранных гостей в регионы страны. Так что, возможно, те, кто не хотел бы вносить дополнительную плату за посещение исторического центра столицы, решился бы осмотреть памятники культуры и архитектуры за ее пределами. А это и есть одна из главных целей агентства CzechTourism.

Наибольшей популярностью среди гостей Чехии пользуется именно Прага – столицу посещает около 74% иностранных путешественников. При этом туристы стремятся увидеть, в первую очередь, центр города, так что высокая концентрация людей в Пражском Граде, на Староместской площади, улице Целетна порой создает проблемы. Более подробно о сложившейся ситуации и возможных решениях рассказала госпожа Касалова:

— Одной из главных долгосрочных целей и маркетинговых стратегий агентства CzechTourism является распределение туристов между отдельными районами Чехии – это сняло бы нагрузку с инфраструктуры в столице и одновременно помогло бы в развитии менее популярных направлений. Мы создаем множество проектов по развитию туризма в регионах страны. Чешская Республика очень красива, и, кроме столицы, здесь действительно немало достойных туристических целей.

Впрочем, практически в каждой стране именно столица привлекает больше всего туристов. И даже те, кто отправляется в отпуск в другие регионы и селится в провинции, обязательно заезжают в столицу хотя бы на один день. Поэтому неудивительно, что Прага является самым посещаемым городом Чехии. Второе место занимает Брно, на третьем Чешский Крумлов, далее идут Карловы Вары и Пльзень. Рената Касалова пояснила, какие коррективы хотело бы внести в эту тенденцию агентство CzechTourism:

— Разумеется, когда приезжают туристы из отдаленных стран – скажем, из США, Китая или Японии – то, конечно же, они стремятся увидеть в первую очередь Прагу. Прага – наша визитная карточка, наша столица славится по всему миру. А уже при последующих визитах мы стараемся сделать так, чтобы эти туристы посетили и другие города и области. В первый приезд для гостей из столь далеких стран это не совсем реально.

Однако Прага – далеко не единственный город, который мог бы ввести дополнительную плату для посетителей. От чрезмерного наплыва туристов, который затрудняет жизнь горожан, не первый год страдает, например, Чешский Крумлов. Ситуация обострилась настолько, что был создан специальный проект, в рамках которого выплачивается определенная сумма людям, готовым жить в центре. В связи с этим мэрия ввела обязательную плату для туристических автобусов. За въезд автобусов с туристами на один день турфирмы обязаны оплатить взнос в размере 1500 крон. Сложившуюся ситуацию прокомментировала Рената Касалова:

— Именно в Чешском Крумлове наиболее остро ощущается проблема так называемых «кратковременных» посетителей, особенно когда приезжают автобусы с азиатскими туристами, которые пробудут в городе несколько часов, а потом опять уедут. Наша цель совсем в другом – чтобы гости оставались в отдельных местах как можно дольше: ночевали бы в данных городах, желательно, чтобы у них была возможность пообщаться с местными жителями, понаблюдать за жизнью в отдельных регионах, то есть чтобы они получили живые впечатления, а не стандартные фотографии разрекламированных мест.

Рената Касалова также отметила, что целью агенства является не только привлечение заграничных туристов, но и повышение уровня осведомленности о чешской истории и культуре внутри страны, в связи с чем агентство CzechTourism регулярно организует различные акции и специализированные туры.

