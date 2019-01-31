«Жесткий брексит» нарушит поставки британских лекарств в Чехию

Антон Каймаков
31-01-2019
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Отсутствие договора между ЕС и Великобританией по «брексит» может лишить чешских пациентов ряда необходимых лекарств. В случае жесткого режима выхода из состава Евросоюза Соединенное Королевство перейдет в категорию «третьих стран». Экспортируемые на чешскую территорию препараты будут лишены регистрационных разрешений. Чтобы этого избежать, британские фармацевтические компании стремятся перевести свои головные офисы в остальные членские государства Евросоюза, однако, далеко не все сделают это вовремя.

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Фото: PixabayФото: Pixabay Конец марта, то есть момент официального отделения, вовсе не за горами, а перерегистрацией еще не прошло 20 британских производителей. Это означает, что вопросительный знак висит над судьбой 160 из более чем 500 поставляемых из Великобритании в Чехию лекарств. Часть из них не имеют аналога.

«В настоящий момент мы определили 55 лекарств, относящихся к категории незаменимых», – комментирует директор Государственного управления по контролю лекарств Ирена Сторова.

Временной страховкой, позволяющей ввести «переходный период» и ничего не менять до конца 2020 года, предоставив время для урегулирования отношений, является так называемая норма «lex Brexit». Чешские законодатели ныне ведут его активное обсуждение.

Фото: PixabayФото: Pixabay «Двадцать производителей не справились с перерегистрацией или начали заниматься этим слишком поздно. Думаю, что часть из них упущенное время наверстать не успеет. Необходимо учитывать, что процесс перерегистрации необходимо осуществить во всех 27 государствах Евросоюза. Одновременно в действие вступает распоряжение, направленное на борьбу с фальсификатами, что также сопряжено с повторными регистрациями ряда лекарственных препаратов, выпускаемых теми или иными фирмами. Дел накопилось много. Я опасаюсь, что некоторые производители недооценили сложность ситуации», – комментирует председатель Ассоциации инновационной фармацевтической промышленности Якуб Дворжачек.

Если не будет договора с ЕС или чешской нормы о переходном периоде – «lex Brexit», то остановятся не только поставки препаратов, но также прекратится выдача британских лекарств, которые уже ввезены в Чехию. То же самое произойдет и с вакцинами.

«Я надеюсь на здравомыслие людей и верю в то, что все заинтересованные стороны приложат максимум усилий, чтобы нас это не коснулось», – говорит председатель Ассоциации инновационной фармацевтической промышленности.

Антон Каймаков
31-01-2019
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