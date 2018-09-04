«Зеленые крыши» охладят улицы и понизят теплопотерю зданий

В крупных городах всегда жарко – разница температуры воздуха в мегаполисе и пригороде может достигать 5 С. Наиболее эффективной профилактикой перегрева является озеленение. Однако городских парков уже недостаточно, поэтому в Европе появился новый тренд – установка так называемых «зеленых крыш», то есть посадка газонов или даже целых садов на крышах домов. По данным организации Nadace Partnerství, это влияет не только на теплоизоляцию зданий, но и на климат всего квартала.

О плюсах озеленения крыш рассказал сотрудник Университет сельского и лесного хозяйства имени Менделя в городе Брно Петр Мадера. На крыше одного из зданий университета не только разбит газон и посажены деревья – на некоторых из них установлены алюминиевые насадки.

— Это насадка защищает от солярной радиации. На деревьях также размещены датчики для измерения потока воды, проходящего от кроны до корней. Деревья испаряют воду, что происходит в связи с так называемой скрытой теплотой парообразования, которая составляет чуть более 22 тысяч килоджоулей на литр воды. Так что это тепло не нагревает земную поверхность. Посадив деревья на крышах зданий, мы тем самым оградим их от перегрева.

Конкретные результаты всех измерений опубликованы на веб-сайте Open Garden. Там же все, кто хочет более подробно узнать о том, как разбить газон на крыше, могут получить не только необходимую информацию, но и советы специалистов.

Плюсы и минусы «зеленых крыш»

Очевидных преимуществ у «зеленых крыш» сразу несколько: они красивы, практичны и отлично обогащают воздух кислородом. Такая кровля прекрасно впитывают дождевую воду, ведь даже слой грунта толщиной до 10 см может поглотить три четверти дождевых осадков. Тем самым снижается нагрузка на водосточную систему и ливневую канализацию.

Следующий плюс в том, что «газон на крыше» – это отличный теплоизолятор. Зеленые насаждения не дают дому перегреваться летом, а зимой, наоборот, препятствуют утечке тепла. Кроме того «зеленая крыша» поможет сэкономить и на содержании недвижимости – зелень защитит крышу от ультрафиолетового излучения, непогоды и механических повреждений (например, в результате града) и продлит срок ее службы.

Однако у «зеленой крыши» есть и свои недостатки, главный из которых связан с финансами. Несмотря на то, что со временем благодаря «газону на крыше» можно сэкономить немало денег, но его обустройство потребует серьезных вложений, особенно если речь идет об интенсивном озеленении. Необходимо также посоветоваться со инженером, так как далеко не все крыши подходят для озеленения: кровли более старых зданий могут просто не выдержать дополнительной нагрузки. Не менее важный вопрос, который необходимо обсудить со специалистом — защита крыши от протекания, ведь даже при установке водонепроницаемой мембраны корни растений (особенно деревьев и кустарников) могут ее повредить. Поэтому надо ответственно подходить к выбору растений и подобрать такие, у которых не слишком глубокие корни.

Интенсивное и умеренное озеленение

Измерением изменений температуры воздуха и водооттока занимается также организация Nadace Partnerství, которая озеленила два своих здания – на одном из них было проведено так называемое интенсивное озеленение, на втором умеренное. О результатах рассказал директор организации Мирослав Кундрата:

— Наши крыши мы озеленили в 2016 году, тогда же мы начали измерять температуру воздуха на крыше и водоотток после дождей. За два года на здании с более толстым слоем грунта мы зафиксировали только один слив воды – после сильной грозы. Почва полностью впитывала осадки, охлаждая не только само здание, но и воздух вокруг. На этой крыше установлена интенсивная система озеленения, толщина грунта составляет от 15 до 35 см. Она способна удерживать огромное количество влаги.

На соседнем здании был установлен «умеренный» вариант озеленения. Здесь нет крупных деревьев, лишь газон и несколько кустарников. Но, по словам Мирослава Кундраты, этот вид озеленения также очень полезен и имеет множество плюсов.

— Эта крыша способна впитать до 90% осадков. Это очень хороший результат, учитывая то, что толщина покрытия всего восемь сантиметров. Оно не только дешевле, но и намного легче, что позволяет устанавливать его и на более старые дома, конструкция которых может не выдержать более тяжелого озеленения. Благодаря этому можно озеленить большее количество зданий. А чем больше озеленения будет в городе, тем будет прохладнее.

Не менее важным фактором – как с точки зрения экологии, так и финансов – по мнению Милана Кундраты является экономию за теплорасход. По его словам благодаря озеленению теплорасход здания площадью около 1000 квадратных метров составит в среднем всего около одного евро за квадратный метр в год.

