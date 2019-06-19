«Я милого узнаю по…» или голос вместо отпечатков пальцев

Антон Каймаков
19-06-2019
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Голос человека столь же уникален, как и отпечатки пальцев, подчеркивают специалисты «Высшего технического училища» в городе Брно и фирмы Phonexia, которые разрабатывают и совершенствуют специальный компьютерный голосовой анализатор, применяемый криминалистами для выявления мошенников.

Фото: Архив PhonexiaФото: Архив Phonexia «В настоящее время преступники больше специализируются на приобретении электроники. Раньше же были популярны мошенничества с получением кредитов, позволявших быстро получить наличные деньги. Сегодня чаще всего под прицелом мобильные телефоны и другая мелкая электроника ежедневного использования. Раньше мы регистрировали больше махинаций со страховками, что сегодня уже почти исчезло, – комментирует Любош Воржишек из Института криминалистики. – Через полицию от кредитных компаний мы получаем записи голосов мошенников, не погашающих взятые ими кредиты. Обычно у следователей уже есть подозреваемый, чей голос мы и сравниваем с ранее сделанными записями».

Система определяет не только количество звучащих голосов, но и голос конкретного подозреваемого человека.

«Программа способна распознать конкретный язык и даже диалект. По голосу мы умеем определить возраст человека и, естественно, понять содержание разговора», – подчеркивает Мартин Седлачек из компании Phonexia.

Фото: Архив PhonexiaФото: Архив Phonexia Его коллега Мирослав Ирку дополняет, что программа определяет также физические особенности конкретного человека: «Определяются размеры гортани, расстановка зубов, особенности движений языка, строение неба и пазух. У каждого человека их строение отличается, поэтому и голос будет также уникален, подобно отпечаткам пальцев».

Попытка изменить свой голос мошеннику не поможет, программа этого мимо своих «ушей» не пропустит.

При помощи голосового анализатора Институт криминалистики в текущем году уже обработал полторы тысячи записей. Это почти столько же, сколько было за весь 2018 год.

Возможности программы расширяет ее объединение с системой искусственного интеллекта, благодаря чему проходит процесс самообучения.

Фото: Архив PhonexiaФото: Архив Phonexia «Программа получает большое количество информации – записей, в которых определены участники разговоров. Постепенно она может натренироваться так, что в новых записях самостоятельно выявляет знакомого ей фигуранта и сравнивает разные образцы, определяя – он это или нет», – говорит Мирослав Ирку из компании Phonexia.

В результате результат анализа гораздо точнее и осуществляется значительно быстрее.

В будущем разработчики хотят добиться того, чтобы система искусственного интеллекта по голосу могла определять также внешность конкретного человека. Уже есть некоторые результаты, дающие надежду на успех.

Остается только добавить, что чешскую программу голосового анализатора взяли на вооружение, например, немецкие полицейские и подразделения безопасности в десятках других государств.

Антон Каймаков
19-06-2019
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