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«Художественные школы Чехии – колыбель фантастических музыкантов и восприимчивой публики»

Антон Каймаков
14-02-2020
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В рамках Европы образовательная система Чешской Республики отличается уникальной полноценно функционирующей сетью художественных школ. Свыше тринадцати тысяч педагогов в этих учебных заведениях помогают детям дошкольного и школьного возраста овладевать различными музыкальными инструментами, учат их основам изобразительного искусства и танцу, прививают любовь к театру... Чешская художественная школа (ZUŠ – официальное название учреждений – Базовые художественные школы) – это место, где ребенок может развиваться всесторонне.

Фото: allegralchaple0, PixabayФото: allegralchaple0, Pixabay

Каждый учебный год завершается большим концертом и выставками. Так ученики демонстрируют свои успехи в творчестве. Всего в чешских городах и селах работает около пятисот художественных школ – 50% муниципальных и 40% краевых. Есть также церковные художественные школы и частные.

Фото: Nickbar, PixabayФото: Nickbar, Pixabay «В художественных школах работает около 13200 учителей, ряд из них получают частичную ставку. Работу школ также обеспечивают 1100 непедагогические работники, я имею в виду тех, кто отвечает за состояние зданий, финансовую сторону вопроса, уборку и так далее. В текущем году государство на финансирование муниципальных и краевых художественных школ выделило 6,5 миллиарда крон (257 миллионов евро). Около полумиллиарда крон в виде государственных дотаций получают частные школы. Добавьте к этому деньги на содержание зданий из муниципальных и краевых бюджетов. Взимается также плата за обучение, хотя и небольшая», – комментирует Сватоплук Погоржелы, заведующий сферой базовых художественных школ Министерства образования Чехии.

По его словам, действующая в республике система уникальна. Правила ее функционирования закреплены чешским законодательством.

«Написаны собственные рамочные образовательные программы, детей обучают педагоги, которые обязаны иметь соответствующее образование – параметры системы хорошо прописаны на всех уровнях. Наши художественные школы – это не просто кружки по интересам, а настоящая образовательная система с определенными критериями обучения и своей системой оценок успешности обучающихся. За границами нашего государства первоначальное художественное образование в большей степени имеет характер кружков, оно разрознено. Я не знаю, чтобы где-то еще к художественному воспитанию и образованию детей подходили так систематически», – обращает внимание Сватоплук Погоржелы.

Павел Михаель Земен, фото: archiv JAMUПавел Михаель Земен, фото: archiv JAMU Чешские художественные школы пользуются поддержкой многих известных музыкантов. Большинство из них в этих школах учились, а сегодня поддерживают их морально и финансово.

«Для меня, а я надеюсь для всех остальных людей тоже, наши художественные школы являются не только местом, где ребенок учится играть на каком-то музыкальном инструменте. Ребенок туда ходит, чтобы социализироваться, научиться себя вести, культивировано общаться, знать, как себя вести во время концерта, научиться понимать музыку. В этих школах воспитываются будущие слушатели, молодые интеллигентные люди», – говорит пианист Павел Михаель Земен, который приехал выступить с концертом в художественную школу города Ждяр-над-Сазавой.

Именно с целью поддержки системы чешских базовых художественных школ ежегодно проводится общегосударственный концерт-хеппенинг ZUŠ Open, когда по всей стране в один день проходят концерты учащихся художественных школ, инициированный Благотворительным фондом знаменитой чешской оперной исполнительницы Магдалены Коженой:

Чешская певица Магдалена Кожена, фото: ЧТЧешская певица Магдалена Кожена, фото: ЧТ «Главный смысл этого большого концерта – оказание поддержки уникальной системе, которая взращивает для нас не только фантастических профессионалов, но также и восприимчивую публику, которая сама хорошо знает, что такое играть на музыкальных инструментах. Я считаю, что художественные школы – это способ повышения культуры всего народа. Эти школы посещает более четверти миллиона детей. И мы хотим, чтобы это число еще больше увеличить. Мы стремимся, чтобы все знали, как это замечательно».

Антон Каймаков
14-02-2020
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