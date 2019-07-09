«Хрустальный глобус» для болгарского «Отца»

Чешские кинокритики называют фильм «Отец», созданный болгарскими кинематографистами при участии греческой стороны, «внутренней драмой, повествующей о поисках пути к своим близким». Сюжет ленты, балансирующей на грани комедии и абсурда, строится на попытках героя установить астральный контакт со своей скончавшейся женой.

В интервью «Радио Прага» режиссер Петар Вылчанов, выступивший также соавтором сценария, объяснил, что идея картины появилась под впечатлением от реального происшествия. «Толчок к созданию истории дал эпизод, произошедший после похорон моей матери. Пришла соседка и сказала, что получила звонок с маминого номера. Эта ситуация из реальной жизни и подвигла нас на создание такого сюжета».

Киновереница «отцов и детей»

В фильме присутствующая на погребении женщина также заявляет, что покойная позвонила ей по мобильному телефону. После этого овдовевший Васил (его роль исполнил болгарский актер Иван Савов) начинает верить, что жена пытается связаться с ним из загробного мира. Он обращается к жулику-экстрасенсу, проводит ночь под открытым небом, чтобы установить «космический контакт», и совершает другие абсурдные и смешные поступки. Его сын Павел, которого сыграл Иван Бырнев, хочет пресечь бессмысленные с его точки зрения действия. Режиссеры демонстрируют, как наивный романтизм Васила, чей инфантилизм сформировался в годы социализма, сталкивается с прагматизмом нового поколения, которое олицетворяет Павел.

Второй режиссер ленты Кристина Грозева объяснила победу фильма на Карловарском фестивале интересом, который вызывает у зрителя вечная тема взаимопонимания в семье. «Я думаю, что такого рода отношения между ближайшими родственниками являются одной из самых важных вещей в нашей жизни. Вот почему мы решили сосредоточиться на этой теме в нашем фильме».

«Отец» – уже третья совместная работа Грозевой и Вылчанова. Два предыдущих фильма («Урок» и «Слава») также были хорошо встречены кинокритиками, назвавшими эти ленты «новым дыханием болгарского кинематографа». Из Карловых Вар болгарский дуэт увозит «Хрустальный глобус» и прилагающуюся к нему денежную премию в размере 25 тысяч долларов, которую режиссеры делят с продюсерами ленты.

Специальный приз жюри получила картина «Лара» немецкого режиссера Яна Оле Герштера, повествующая о матери юного пианиста, которая жаждет славы для сына и одновременно ревнует к ней. Приз за лучшую женскую роль достался исполнительнице главной роли актриса Коринне Харфух. «У нас был целый ряд сильных женских историй, снятых мужчинами, – это стало специфическим отличием фестиваля в этом году», – отметил на церемонии закрытия программный директор киносмотра Карел Ох.

Награда за мужскую роль досталась Милану Ондрику, сыгравшему главного героя словацко-чешского фильма «Да будет свет» режиссера Марко Скопа. В ленте показана мрачная деревня, где в среде местной молодежи появляются фашистские настроения – ультранационализм, гомофобия. Вернувшийся с заработков в Германии герой видит, что его сына тоже захватила общая волна ненависти и агрессии.

Патриша Кларксон: «Карловы Вары – особенное место»

Участвовавшая в церемонии закрытия американская звезда Патриша Кларксон, известная по таким культовым лентам как «Зеленая миля», «Догвилль» и многие другие, назвала получение «Хрустального глобуса» большой честью. В интервью «Радио Прага» обладательница трех «Эмми» призналась в любви к Карловым Варам.

«Это – совершенно особенное место, которое, прежде всего, я очень люблю, люблю здешних людей. Я думаю, что это один из самых красивых фестивалей, в которых я когда-либо принимала участие, поэтому его награда для меня – нечто особенное. Это замечательное признание моей работы, потому что это она вручается за все, что вы сделали, а не за одну картину, – за то, чему вы посвятили большую часть своей жизни. Так что мне очень повезло, что я попала сюда», – сказала актриса, номинировавшаяся на «Оскара».

На заключительной церемонии за вклад в киноискусство был также награжден ветеран чешского кинематографа – оператор Владимир Смутны. Лучшим режиссером стал бельгиец Тим Милантс за фильм «Патрик», где действие происходит в кемпинге для нудистов. Два специальных приза жюри также вручило испанской картине «Августа-девственница» и молодой актрисе Антонии Гизен за роль в ленте «Человек будущего».

Приз зрительских симпатий получила документальная лента режиссера Ольги Соммеровой, посвященная выдающемуся чешскому театральному деятелю, поэту и музыканту Иржи Сухи. На втором месте оказался документальный фильм Гелены Тршештиковой «Форман против Формана» – своего рода посмертная полемика с выдающимся чешско-американским режиссером, с которым много лет общалась автор картины.

Большое внимание Карловарский фестиваль, как всегда, уделил лентам из Восточной Европы. Конкурентов здесь обогнал «Бык» россиянина Бориса Акопова. Вторая награда досталась ленте украинского режиссера Антонио Лукича «Мои мысли тихие». Награду за лучший документальный фильм получила эстонско-латвийская работа «Несмертельные».

Следующий, 55-й Международный кинофестиваль Карловы Вары пройдет в чешском курортном городе с 3 по 11 июля 2020 года.