«Все дело в том, что в дилижансе свободных мест, представьте, нет...»

Каким был общественный транспорт до 1908 года, когда по чешским дорогам начали курсировать почтовые автобусы? Еще в 1750 году в Богемии появились пассажирские дилижансы, ходившие по расписанию, а в 1823 году – даже так называемые «скоростные почтовые экипажи», которые ездили в ночное время. Сегодня такие кареты давно превратились в музейные экспонаты, однако, если повезет, их можно увидеть и на ходу, например, на знаменитом конезаводе в чешском городе Кладрубы.
Все мы помним строчки песни: «Вот мчится тройка почтовая». В Европе именно почтовая служба стала прообразом будущих междугородних автобусов. Рассказывает директор Почтового музея Ян Галушка: «Почта взяла на себя очень важную роль, которая в течение нескольких столетий была просто незаменимой – организатора и создателя инфраструктуры, которая позволяла путешествовать всем, кто хотел попасть дальше собственной околицы».
Однако такое путешествие нельзя было назвать слишком удобным – внутри было холодно и тесно. Мостить дороге в Центральной Европе начали со второй половины XVIII века, и дело это было не быстрое. Между тем рессор в каретах еще не было, и пассажиров сильно трясло.
В эпоху Нового времени пассажир почтовой кареты уже мог выбрать, каким классом будет путешествовать – первым или вторым. В музее города Вышши Брод выставлен один из подобных экипажей. Рассказывает сотрудник музея Лубош Коцман: «Корпус дилижанса состоит из первого класса – это сиденья внутри крытой части кареты, снабженной окошечками. Салон обтянут кожей и тканью. В отделении первого класса помещалось четыре пассажира, которым были не страшны капризы погоды. На крыше было еще два места – по ходу и против хода дилижанса. Это был так называемый второй класс. Там пассажирам, конечно, уже приходилось считаться с плохой погодой, а один из них был обязан по команде кучера задействовать тормоз, установленный в задней части кареты».
Постепенно экипажи становятся куда более комфортабельными – не только на рессорах, но и с мягкими сидениями и отоплением – во время пути там можно было даже вздремнуть. Один из таких экипажей находится на конезаводе в городе Кладрубы-над-Лабем, где разводят знаменитых кладрубских лошадей тяжелоупряжной породы, которых использовали для церемониальных «мероприятий» габсбурского двора.
Сегодня в старинный экипаж по-прежнему иногда запрягают пятерку кладрубаков. Эта почтовая карета сравнительно «молодая» – она была изготовлена уже в 1930-е годы. Тем не менее, как подчеркивает хранитель музейной коллекции, Павел Доушни, ее можно назвать уникальным экспонатом. «Это – копия почтовых дилижансов, которые делали на сто лет раньше, а в 1939 году решили построить точно такую же карету, разумеется, со всеми современными элементами, которые можно привнести в такой экипаж».
Дилижанс достаточно массивный – он весит 1250 кг, и чтобы в нем было удобнее ездить, его колеса обтянуты шинами. Также там установлен барабанный тормоз, которым управляют с помощью педали.
«Уже издалека видно, что этот дилижанс обладает впечатляющими размерами. У него двойные двери, так что сзади находится четырехместное купе, а спереди – пассажирские скамьи. В дополнение к этому предусмотрено и багажное отделение для чемоданов», – объясняет Павел Доушни.
Внутри экипажа можно устроиться на удобных мягких сидениях и представить, что вы перенеслись в прошлое, когда дамы не выходили из дома без шляпки и перчаток, а мужчины носили цилиндры, фиксатурили усы и курили сигары. «В дверцах сделаны пепельницы. Вы можете открыть окно, опустить шторку, поскольку в салоне дилижанса было электрическое освещение, питающееся от батареи. Здесь есть и вешалка, так что у вас тут все, что нужно», – показывает Павел Доушни интерьер старинного дилижанса, в который помещалось девять пассажиров.
Путешествие с таким комфортом, вероятно, мог себе позволить не каждый, и стоила такая поездка не дешево, подтверждает хранитель кареты пан Доушни. «Я уверен, что это был достаточно прибыльный бизнес. Такими экипажами пользовались люди, которые могли себе позволить ездить на курорты – как это происходит и сегодня».
В общем, тут можно вспомнить известные строки Козьмы Пруткова:
«Читатель! разочти вперед свои депансы,
Чтоб даром не дерзать садиться в дилижансы,
И норови, чтобы отнюдь
Без денег не пускаться в путь…»
Во второй половине XIX века, с развитием сети железных дорог, почтовые кареты начали уходить в прошлое. Окончательный удар по ним нанесло изобретение двигателя внутреннего сгорания, благодаря которому по дорогам побежали автобусы. Их стала использовать на чешской территории и почта, обладавшая монополией на подобные пассажирские перевозки вплоть до 1932 года.
Чехия заставила российскую фирму заплатить за землю, арендованную по договору времен социализма
Более половины чехов опасается фальсификации истории
Музей «железного занавеса» – об истории, закончившейся 30 лет назад
Православное Рождество в Чехии отмечают коренные жители и туристы
Бывший пражский имам признался в поддержке террористов