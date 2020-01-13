«Все дело в том, что в дилижансе свободных мест, представьте, нет...»

Все мы помним строчки песни: «Вот мчится тройка почтовая». В Европе именно почтовая служба стала прообразом будущих междугородних автобусов. Рассказывает директор Почтового музея Ян Галушка: «Почта взяла на себя очень важную роль, которая в течение нескольких столетий была просто незаменимой – организатора и создателя инфраструктуры, которая позволяла путешествовать всем, кто хотел попасть дальше собственной околицы».

Однако такое путешествие нельзя было назвать слишком удобным – внутри было холодно и тесно. Мостить дороге в Центральной Европе начали со второй половины XVIII века, и дело это было не быстрое. Между тем рессор в каретах еще не было, и пассажиров сильно трясло.

Вторым классом на империале

В эпоху Нового времени пассажир почтовой кареты уже мог выбрать, каким классом будет путешествовать – первым или вторым. В музее города Вышши Брод выставлен один из подобных экипажей. Рассказывает сотрудник музея Лубош Коцман: «Корпус дилижанса состоит из первого класса – это сиденья внутри крытой части кареты, снабженной окошечками. Салон обтянут кожей и тканью. В отделении первого класса помещалось четыре пассажира, которым были не страшны капризы погоды. На крыше было еще два места – по ходу и против хода дилижанса. Это был так называемый второй класс. Там пассажирам, конечно, уже приходилось считаться с плохой погодой, а один из них был обязан по команде кучера задействовать тормоз, установленный в задней части кареты».

Постепенно экипажи становятся куда более комфортабельными – не только на рессорах, но и с мягкими сидениями и отоплением – во время пути там можно было даже вздремнуть. Один из таких экипажей находится на конезаводе в городе Кладрубы-над-Лабем, где разводят знаменитых кладрубских лошадей тяжелоупряжной породы, которых использовали для церемониальных «мероприятий» габсбурского двора.

Сегодня в старинный экипаж по-прежнему иногда запрягают пятерку кладрубаков. Эта почтовая карета сравнительно «молодая» – она была изготовлена уже в 1930-е годы. Тем не менее, как подчеркивает хранитель музейной коллекции, Павел Доушни, ее можно назвать уникальным экспонатом. «Это – копия почтовых дилижансов, которые делали на сто лет раньше, а в 1939 году решили построить точно такую же карету, разумеется, со всеми современными элементами, которые можно привнести в такой экипаж».

Дилижанс достаточно массивный – он весит 1250 кг, и чтобы в нем было удобнее ездить, его колеса обтянуты шинами. Также там установлен барабанный тормоз, которым управляют с помощью педали.

«Уже издалека видно, что этот дилижанс обладает впечатляющими размерами. У него двойные двери, так что сзади находится четырехместное купе, а спереди – пассажирские скамьи. В дополнение к этому предусмотрено и багажное отделение для чемоданов», – объясняет Павел Доушни.

«В карету прошлого сажусь»

Внутри экипажа можно устроиться на удобных мягких сидениях и представить, что вы перенеслись в прошлое, когда дамы не выходили из дома без шляпки и перчаток, а мужчины носили цилиндры, фиксатурили усы и курили сигары. «В дверцах сделаны пепельницы. Вы можете открыть окно, опустить шторку, поскольку в салоне дилижанса было электрическое освещение, питающееся от батареи. Здесь есть и вешалка, так что у вас тут все, что нужно», – показывает Павел Доушни интерьер старинного дилижанса, в который помещалось девять пассажиров.

Путешествие с таким комфортом, вероятно, мог себе позволить не каждый, и стоила такая поездка не дешево, подтверждает хранитель кареты пан Доушни. «Я уверен, что это был достаточно прибыльный бизнес. Такими экипажами пользовались люди, которые могли себе позволить ездить на курорты – как это происходит и сегодня».

В общем, тут можно вспомнить известные строки Козьмы Пруткова:

«Читатель! разочти вперед свои депансы,

Чтоб даром не дерзать садиться в дилижансы,

И норови, чтобы отнюдь

Без денег не пускаться в путь…»

Во второй половине XIX века, с развитием сети железных дорог, почтовые кареты начали уходить в прошлое. Окончательный удар по ним нанесло изобретение двигателя внутреннего сгорания, благодаря которому по дорогам побежали автобусы. Их стала использовать на чешской территории и почта, обладавшая монополией на подобные пассажирские перевозки вплоть до 1932 года.