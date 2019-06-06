«Восточное партнерство» 10 лет спустя

О необходимости далее углублять сотрудничество заявил в своем выступлении специальный уполномоченный чешского МИДа по вопросам Восточного партнерства Ярослав Курфирст, обратив при этом внимание на нестабильную ситуацию на Востоке Европы, аннексию Крыма и «подпитку» со стороны России других территориальных конфликтов в странах Восточного партнерства.

Чешский дипломат упомянул в этой связи недавно обнародованный российский проект закона, признающий участникам оккупации Чехословакии 1968 года статус военных ветеранов, а также так называемую «доктрину ограниченного суверенитета» Брежнева, предусматривающую возможность СССР в случае необходимости вмешиваться в дела стран-сателлитов в Восточной Европе».

По мнению Курфирста, проект российского закона подтверждает факт, что логика «доктрины ограниченного суверенитета» жива и сегодня. Восточное партнерство нарушает эту концепцию и дает членским государствам уверенность в том, что подобные доктрины останутся делом прошлого.

«Краеугольным интересом государств Центральной Европы остается то, чтобы такие страны как Украина и Грузия сумели отстоять свой суверенитет и независимость, чтобы они не стали игрушкой в руках России. Чтобы мы в один прекрасный день мы не проснулись, и не обнаружили, что опять граничим с Советским союзом», - сообщил выступавший на конференции бывший глава Минобороны и МИД Чехии Александр Вондра в интервью «Радио Прага», назвав при этом главную предпосылку политической стабильности всего региона: экономическое благосостояние его населения.

«Проблема заключается в том, что Европа полностью окунулась в свои собственные проблемы, решая спор относительно мигрантов между Севером и Югом, Западом и Востоком. Британия, которая всегда понимала важность Восточного партнерства, покидает Евросоюз. Собрать средства на дальнейшее развитие партнерства будет непросто», - допускает Вондра.

Того, что от Европы ожидается, главным образом, экономическая поддержка, не скрывал в ходе дискуссии ряд представителей гражданского общества шести упомянутых государств. Насколько реальны подобные ожидания, стало следующей темой конференции. Оправдать их удалось не во всех случаях.

«Мы получили безвизовый доступ в ЕС. Граждане нашей страны могут въезжать на ее территорию без ограничений. Это очень важно. Благодаря Европейскому союзу мы получили много грантов, которые были использованы на реформы в сфере образования, юстиции, на административные реформы. В целом, плюсы для гражданского общества есть, но могли бы быть и больше, если бы ЕС фокусировалась больше именно на гражданском обществе, а не на политике», - рассказал Радио Прага официальный представитель Национального совета молодежи Молдовы Роман Банари.

С ожиданиями, по всей видимости, превышающими возможности формата Восточного партнерства, вступали в организацию и азербайджанцы.

«Конечно, наши ожидания были очень большими. Мы надеялись, что за десять лет нам Европа даст то, чего мы были лишены в составе Советского союза – демократию, уважение к правам человека, развитие государственных и демократических институтов», - поделился Аваз Хасанов.

Причем многого добиться не удалось, отметил Хасанов. Несмотря на то, что власти Азербайджана в зарубежной политике придерживаются ориентиров на Запад и на Европу, внутри страны проводят довольно жесткую политику, сообщил представитель Гуманитарно –исследовательского общественного союза Азербайджана.

Подобное мнение высказала и уроженка Одессы Мириам Симонова, представляющая на конференции интересы международной платформы, объединяющей общественные организации всех шести государств Партнерства.

«Могу сказать, что вне зависимости от того, о какой социальной возрастной группе мы говорим, базовая потребность украинцев – это все-таки потребность в экономической безопасности, которая сейчас не удовлетворена в случае большего числа наших граждан. Восточное партнерство гражданами Украины скорее не видится как инструмент обеспечения стабильности и безопасности от Российской Федерации, потому что эта организация не имеет направления безопасности и обороны. Это очевидно. Что очень четко стоит осознавать – Восточное партнерство для украинцев является синонимом европейской интеграции. Именно европейская интеграция помогает нам стать больше собой и уйти от того негативного опыта, который мы имеем с Российской Федерацией», - считает Мириам Симонова.

«Только что здесь выступал Карл Билдт, бывший глава МИД Швеции, один из архитекторов Восточного партнерства, который прекрасно понимает, почему необходимо стабилизировать Восток Европы. Я сказал ему, когда он вернется в Швецию, в Скандинавию, в Брюссель, пусть начнет работать над тем, чтобы деньги выделялись не на отвод стрелок от настоящих проблем в виде попыток спасти планету и поменять климат. Мы все равно ни на что не повлияем, это естественные природные аномалии и циклы. Предлагаю направить часть из этих денег на стабилизацию восточного приграничья. Это в наших же интересах, чтобы там царил мир и благосостояние», - считает представитель Чешской Республики на конференции «День Восточного партнерства» Александр Вондра.

