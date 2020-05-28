«Велосипеды для Африки» – проект, который открывает путь к образованию

«Они долго стояли в гараже, у нас на них, думаю, уже никто ездить не будет». Это - стандартная фраза, которую слышат добровольцы при приеме велосипедов от их владельцев.

Из чешских регионов в Гамбию ежегодно направляют сотни велосипедов. В Чехии они свое уже отслужили, однако, если проявить должную заботу, они еще вполне пригодны для езды. На африканский континент было таким образом в течение восьми лет направлено более 25 тысяч педальных транспортных средств. Сдать их можно в шести десятках пунктов приема по всей стране.

Чтобы попасть в школу, дети в африканской Гамбии зачастую ежедневно преодолевают многокилометровый путь. Грызть гранит науки им в последние годы упрощают велосипеды, например, из чешской Йиглавы. В этом году организаторы замечают небывалый интерес к проекту. Координатором проекта в Йиглаве является Алице Яндейскова из местной городской администрации.

«Насколько мне известно, кампания «Велосипеды для Африки» получила в нашем регионе такую известность, что местный склад уже практически битком набит, и место для новых поступлений там находят с трудом», - говорит Яндейскова.

Раньше были для сбора выделены отдельные дни, теперь желающие могут привозить велосипеды в любое время. А как же они попадают на африканский континент?

«Велосипеды со всей Чешской Республики отправляют в центральный склад в Остраву, и только там с ними начинают работать», - объясняет основатель всего проекта Роман Посолда.

На складе отбирают велосипеды, подходящие для гамбийской местности, а затем их посылают в тюрьму Гержманице, где заключенные их ремонтируют, покрывают лаком, то есть подготавливают для дальнейшего использования.

Ежегодно в Африку посылают от двух до четырех контейнеров с бывшими в употреблении в Чехии велосипедами. Велосипеды на месте распределяет гамбийское Министерство образования.

«Для многих гамбийских семей, подаренный велосипед - решающий фактор в вопросе, посылать ли детей в школу или нет. Без велосипеда они не способны гарантировать ежедневное присутствие ребенка в классе», - объясняет Сильвестр Ткач, чешский координатор проекта в самой Гамбии.

По его словам, подаренный велосипед имеет для местных детей большое значение. Это не только транспортное средство, так как они учатся о нем также заботиться.