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«Ты заслуживаешь пулю в лоб!» – Полиция Чехии занялась проверкой угроз в адрес инфицированного

Антон Каймаков
06-04-2020
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Карел Е., один из жителей окрестностей города Оломоуц, недавно убедился, что за все свои поступки рано или поздно человеку приходится отвечать. Чешская полиция обратила внимание на информацию «Чешского Радио» и занялась проверкой комментария в сети Facebook, адресованного Карелом Е. соседу Томашу К.. Последний одним из первых оказался в числе тех, кто напрямую столкнулся с новым коронавирусом, распространение которого в мире уже достигло объемов пандемии.

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Фото: Reprofoto RadiožurnálФото: Reprofoto Radiožurnál В один из дней Томаш К., проживающий в регионе моравского города Оломоуц, чье селение еще недавно по распоряжению санврачей было в полном карантине, прочитал в конце марта в Facebook следующий комментарий: «Послушай, герой. Все дебилы, которые поехали кататься на лыжах, должны людям заплатить расходы за пребывание в этой тюрьме. Если ты заражен, то должен сидеть дома и даже в сад не выходить. И это ты должен знать…, но тебе, как всегда, все равно и ты снова ходишь по саду. Ты и тебе подобные заслуживают получить пулю в лоб. Вы дебилы и это все. Надеюсь, что карма вам с лихвой за все отплатит».

Коронавирусную инфекцию Томаш К. подхватил на лыжном курорте в Австрии, где ежегодно бывают тысячи любителей зимних видов спорта. В тот момент Австрия еще не фигурировала в числе стран, где эпидемия уже началась, и куда ездить было не рекомендовано.

После возвращения из отпуска один из членов их лыжной группы позвонил санврачам и поинтересовался не стоит ли всем пройти тестирование на коронавирус. Однако в ответ прозвучал отказ с тем, что в эпицентре заражения они не были и нечего паниковать.

Все радикально изменилось через неделю, когда у одного из друзей Томаша К. появились симптомы COVID-19. Тут уже санврачи приехали сами. Вся семья оказалась инфицированной, и ее посадили на карантин.

Фото: Pixabay, Public DomainФото: Pixabay, Public Domain «После этого мне в присланных сообщениях начали задавать вопросы – почему мы проветриваем? Раз уж мы заражены, то почему распространяем вирус по окрестностям? Были также заявления, что нас здесь никто не хочет и что мы должны из деревни уехать», – описывает сложившуюся позже ситуацию Томаш К.

Ну, а в скорости пришел и уже упомянутый гневный комментарий от Карела Е., иллюстрированный фотографией снайпера.

«Полиция взялась за проверку этого случая. Далее без комментариев», – констатировала в ответ на вопрос «Чешского Радио» по этому поводу полицейский пресс-секретарь Марта Влахова.

Возможность разъяснить причины своих угроз в адрес соседа редактор «Чешского Радио» предоставила также и Карелу Е.: «Я никому не угрожал. Томаша я знаю много лет. Между нами уже устоялся некий способ коммуникации, но вас это не касается. Я вас только попрошу – не приставайте ко мне!»

Через некоторое время после телефонного разговора в редакцию пришло СМС-сообщение. В нем Карел Е. заявил, что речь идет сугубо о его личном мнении, которое он никому не навязывает.

Ян Гамачек, фото: ЧТК/Вит ШиманекЯн Гамачек, фото: ЧТК/Вит Шиманек «Это абсолютно недопустимое поведение. Я уже несколько раз заявлял о своем осуждении такого поведения. Человек не выбирает – заразится он или нет. Я только рад, что подобные случаи единичны и, что полиция не оставляет их без внимания», – подчеркнул в своем комментарии для общественной радиостанции глава МВД Чехии Ян Гамачек.

Эпидемиолог Роман Хлипек из города Градец-Кралове считает, что возможность кого-либо заразить, проветривая жилище, где живут зараженные коронавирусом люди, без наличия прямого контакта с окружающими, практически исключена.

«Эта болезнь ничем не отличается от всех остальных заболеваний подобного типа. Я считаю, наоборот, окружающие должны проявить сочувствие заболевшим. У них положение ощутимо хуже, чем у здоровых людей. Инфицированный человек ощущает гораздо больший стресс, который усиливается в случае сопровождения негативной реакцией. Если нет психологической поддержки, то и лечение происходит потом гораздо сложнее», – подчеркивает Роман Хлипек.

Чтобы такого не произошло, чтобы избежать дополнительных негативных переживаний и ускорить процесс избавления от заболевания Томаш К. свел практически на нет контакты с внешним миром: «Я даже перестал отвечать на телефонные звонки своих друзей. Только послал им СМС, что отзовусь, когда все кончится и успокоится. У меня маленькие дети. Если я буду нервничать, то и они сразу все почувствуют».

Антон Каймаков
06-04-2020
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