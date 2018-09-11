«Свобода в образовании»: отправлять детей в школу в принудительном порядке не стоит

Своих детей, не пожелавших ходить в школу, Анна Тршешнякова учит дома сама. Уже шестнадцать лет. Согласно действующему законодательству, такое возможно, но дети обязаны каждые полгода являться в школу на экзамены, чтобы продемонстрировать свои знания перед учителями.

Однако Анну, приверженца так называемого «анскулинга», не устраивает и это.

«В условиях Чешской Республики, разрешается обучать детей дома. Но это не «анскулинг» - то есть саморегулирующий способ образования, основанный на принципе добровольности, который может происходить где угодно, в какой угодно форме», - говорит Анна, сетуя на то, что ее дети обязаны следовать школьной программе. В Чешской Республике является обязательным получение девятилетнего образования - это закреплено в законе.

«Мы и наша организация «Свобода в образовании» не считаем, что школа плоха в принципе. На наш взгляд, вредно то, что она обязательна для всех. Школьная система тратит невероятное усилие и огромные средства на то, чтобы добиться результата, которого можно было бы легко достичь на принципе добровольности, путем самоуправления. Если человек хочет узнать, хочет выучить что-то, он выучит. По опыту могу сказать, что некоторые выпускники наших школ остаются полуграмотными, у них очень маленький кругозор, они не ориентируются в ряде вопросов».

«Свобода в образовании» воспринимает ребенка как партнера, которому не надо приказывать. Наоборот, к нему надо прислушиваться, дать ему возможность изучать то, к чему лежит душа, заявляют представители организации. А как в таком случае привить своему чаду знания, которые ему необходимы, но, увы, не интересны?

«Нет, мы не говорим о том, что ребенок может заниматься лишь тем, чем хочет, что для него не существует границ. Суть заключается в том, что мы с ним на одном уровне. То есть, не только у ребенка, но и у меня как у родителя есть свои пожелания и свои границы, которые надо отстаивать. Это обратный принцип: ваша цель - не учить, не воспитывать другого человека, а следить за самим собой, за своими потребностями и личными границами. В таком случае взаимоотношения складываются легко».

В школьной программе говорится, что одно из призваний образовательного заведения – адаптировать, социализировать ребенка, дать ему возможность научиться функционировать в рамках коллектива.

«Социализация – это громкая тема и большой миф одновременно. На мой взгляд, социализация – это интеграция в свою естественную среду, а школа таковой не является. Интеграция ребенка значит, что он проводит время не только со своими родителями, но и со своими бабушками и дедушками, с другими родственниками, со своими соседями, с детьми, которые живут неподалеку от вас, со своими друзьями. То есть, что он живет в условиях нормальной жизни. А этот процесс в школе происходит лишь во время перемен», - утверждает госпожа Тршешнякова.