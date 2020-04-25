«Сумерки и сияние» - кураторский эксперимент Музея искусства Оломоуц

К онлайн экскурсии можно подключиться на сайте музея. После отмены запрета на посещение музеев и галерей экспонаты будут представлены широкой аудитории.

«Вместе с коллегой Анежкой Шимковой мы предприняли кураторский эксперимент, решив, что не будем брать во внимание время создания избранных произведений, материал, то есть не будем руководствоваться тем, рисунок ли это, картина или скульптура. Главное в нашей экспозиции – это тема: «Природа глазами художников»», - объясняет Шарка Бельшикова из Музея искусства Оломоуц. Авторы выставки сфокусировали свое внимание на тайне естественных циклов природного мира.

«Мы также посчитали нужным размыть границы высокого искусства и ар брют, представив одновременно произведения, созданные профессиональными художниками и не сформированными наивными авторами, поэтому выставку можно скорее назвать художественным эссе, экспериментом», - уточняет куратор.

В залах размещены рисунки, скульптурные произведения и масляная живопись тридцати чешских, австрийских, немецких и польских авторов. Среди отечественных художников стоит обратить внимание на Йозефа Вахала, Франтишека Коблигу, Арношта Грабала – чешских символистов, в центре внимания которых всегда выступала природа.

«Здесь выставлены также полотна известных чешских художников Йозефа Шимы, Антонина Славичека, есть и работы оломоуцких мастеров, например, Олдржиха Шенберы», - продолжает Бельшикова.

В экспозицию входят также два световых экспоната: автором одного из них является Тери Гаас, уроженка Моравии, которая развивала свой талант в Париже и Нью-Йорке, второй создан популярным современным чешским художником Франтишеком Скалой.

Выставка «Сумерки и сияние», вернисаж которой был запланирован на 19 марта, откроется для публики предположительно 25 мая текущего года.

Музей следует примеру ряда художественных институций. В эти дни можно виртуально отправиться не только в упомянутую галерею «Музей Кампа», но и многие другие храмы искусства.