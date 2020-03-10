«Собаку-поводыря скоро заменят умные устройства, но белая трость незрячим людям будет служить еще долго»

Испытание устройства прошло в Чешском техническом университете (ČVUT) в Праге, который также стал обладателем разработки одного израильского стартапа. Девушке достаточно было указать пальцем на текст, содержание которого она хотела бы знать, и камера без промедления озвучивает написанное.

«Достаточно сделать жест и камера мне скажет, который сейчас час, а если подержать руку дольше, то устройство мне скажет также дату», – разъясняет Рахель Скленичкова, демонстрируя привычный всем жест, который, стремясь узнать время на классических наручных часах, зрячие люди осуществляют автоматически.

Помощника Рахель Скленичковой «зовут» – OrCam MyEye. Кроме распознавания текста устройство также различает цвета и помнит лица людей. Оно немедленно оповещает пользователя, если к нему приближается кто-то уже знакомый.

«Сегодня уже можно найти любые необходимые ассистирующие устройства, но только по отдельности. OrCam включает в себя сразу несколько устройств. Надо узнать достоинство вынутой из кошелька денежной купюры – пожалуйста, нужен сканер – без вопросов, все будет сделано даже быстрее, чем специальное отдельное устройство. Самым сложным для меня было научиться делать правильные жесты. Я, например, чтобы узнать время, никогда не смотрела на настоящие часы. Мне пришлось учиться подносить руку к лицу соответствующим образом и соблюдать расстояние в 30 сантиметров. Для меня это непривычно и я, например, подношу руку слишком близко. Это вызывает ошибки в работе устройства», – рассказывает о своих впечатлениях певица Рахель Скленичкова.

«До сих пор существуют и применяются приложения, ориентированные на осуществление одной конкретной операции. Однако все чаще мы встречаемся именно с тем, о чем говорила Рахель Скленичкова. Производители стремятся расширять возможности своей продукции – стараются, чтобы пользователи располагали всем необходимым в одном устройстве и на одном месте. Уже не нужно переключать программы, учиться справляться с ними отдельно. Все, что пользователю со специфическими требованиями необходимо, умеет, например, программа, помогающая ему работать с компьютером. Пользователю так гораздо удобнее», – комментирует Радек Павличек из «Центра помощи студентам со специфическими требованиями».

Несмотря на весьма быстрое развитие самых разных технологий, способных облегчить жизнь людей с ограничениями, главным вспомогательным инструментом для незрячих граждан остается белая трость.

«Это главный вспомогательный предмет, позволяющий незрячим людям ориентироваться в пространстве. Белая трость еще очень долго останется в категории незаменимых инструментов. Множество университетов разрабатывают технологические системы, способные улучшить ориентацию незрячих граждан в пространстве. Однако все, что было представлено, не позволяет лишенному зрения человеку ориентироваться в пространстве достаточно быстро и с такой же степенью точности и комфорта, как белая трость. Все существующие могут дать сбой или их ответная реакция замедлена. Есть и более практические и прагматические причины в данный момент считать трость незаменимым инструментом для незрячих людей. Трости не нужен мобильный сигнал, у нее никогда не сядут батарейки. Белая трость служит, как удлиненная рука. Белая трость остается главным помощником».

Даже собаку-поводыря, считает Радек Павличек, в обозримом будущем могут как-то заменить умные устройства, но белая трость останется.