«Сказочный» эксперимент: как в пустыне извлекают воду из воздуха

Эва Туречкова, Штепан Махачек
06-08-2019
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Посреди пустыни Объединенных Арабских Эмитаров, в металлическом контейнере, покрытом белой краской и солнечными коллекторами, чешские ученые реализуют «сказочный» эксперимент: из воздуха извлекают воду. Причем количество жидкости, получаемой из нагретого до 40 – 50 градусов воздуха, превосходит даже самые смелые ожидания.

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Томаш Матушка и Борживой Шоурек, фото: Energetika ČVUTТомаш Матушка и Борживой Шоурек, фото: Energetika ČVUT После завершения этапа пробной эксплуатации, устройство станет осенью будущего года главным магнитом чешской экспозиции на мировой выставке EXPO в Дубае.

Монтажом оборудования в условиях раскаленной пустыни занимаются доцент Владимир Змргал и доктор Борживой Шоурек из Чешского технического университета в Праге.

«Здесь надо проверить соединения, затем нам придется подключить вот эти гибридные коллекторы», - объясняют чешские специалисты под раздающийся из недалекой мечети голос вечернего муэдзина, призывающего мусульман к вечерней молитве. Чехи же продолжат работать еще долгие часы - только в это время суток, с заходом солнца, столбик термометра начинает опускаться к приемлемым 40 градусам.

«Из этого пластикового бака жидкость поступает в минерализатор, а оттуда прямо по трубе к водопроводному крану, который расположен с наружной стороны контейнера. Свободный доступ с улицы будет только к нему. Это – самая настоящая питьевая вода».

Уровень влажности воздуха в Сувейхане, в 80-ти километрах от побережья, удивляет.

«Мы как раз обсуждали этот вопрос. По результатам измерений, на кубический метр воздуха здесь приходится 18 граммов воды - это очень много. Наше оборудование рассчитано на показатели в четыре раза ниже. Мы утверждаем, что наша система способна ежедневно извлечь из воздуха от 100 до 200 литров воды, но при такой влажности это могут быть и 400 литров», - уточняет доктор Шоурек.

Проектом руководит доцент Чешского технического университета Томаш Матушка.

Solar Air Water Energy Resource (S.A.W.E.R.), фото: Energetika ČVUTSolar Air Water Energy Resource (S.A.W.E.R.), фото: Energetika ČVUT «Ехать нам сюда, конечно, не хотелось. Трудно было даже себе представить, как можно работать при температуре 45 градусов. Мы занимаемся монтажом уже где-то неделю. Каждый день, начиная часов с 10 утра, невозможно выйти на улицу. Поэтому работаем мы ночью», - говорит Томаш Матушка, который вместе с коллегами нашел временный приют на соседней верблюжьей ферме.

«Непосредственно на строительство мы не расходовали ни одного киловатт-часа электроэнергии из сети. Все приборы и лампы освещения работают на аккумуляторах, которые заряжаются от солнечных панелей. Конечно, круглосуточно так работать невозможно. Коллекторы снабжают нас электроэнергией, пока светит солнце, и еще несколько часов после его захода», - продолжает доцент пражского университета.

К чехам уже обратились потенциальные заказчики, которые хотели бы использовать их оборудование, например, в качестве места водопоя для верблюдов. У самого первого прототипа уже есть свой покупатель.

«Наш контейнер идеален для установки где-то глубоко в недрах пустыни, где нет ни водопровода, ни электричества, ни асфальтированных дорог. Огромный плюс этого оборудования как раз в этом и заключается, что оно умеет создавать питьевую воду при любых условиях», - завершает Томаш Матушка.

Эва Туречкова, Штепан Махачек
06-08-2019
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