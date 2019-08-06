«Сказочный» эксперимент: как в пустыне извлекают воду из воздуха

После завершения этапа пробной эксплуатации, устройство станет осенью будущего года главным магнитом чешской экспозиции на мировой выставке EXPO в Дубае.

Монтажом оборудования в условиях раскаленной пустыни занимаются доцент Владимир Змргал и доктор Борживой Шоурек из Чешского технического университета в Праге.

«Здесь надо проверить соединения, затем нам придется подключить вот эти гибридные коллекторы», - объясняют чешские специалисты под раздающийся из недалекой мечети голос вечернего муэдзина, призывающего мусульман к вечерней молитве. Чехи же продолжат работать еще долгие часы - только в это время суток, с заходом солнца, столбик термометра начинает опускаться к приемлемым 40 градусам.

«Из этого пластикового бака жидкость поступает в минерализатор, а оттуда прямо по трубе к водопроводному крану, который расположен с наружной стороны контейнера. Свободный доступ с улицы будет только к нему. Это – самая настоящая питьевая вода».

Уровень влажности воздуха в Сувейхане, в 80-ти километрах от побережья, удивляет.

«Мы как раз обсуждали этот вопрос. По результатам измерений, на кубический метр воздуха здесь приходится 18 граммов воды - это очень много. Наше оборудование рассчитано на показатели в четыре раза ниже. Мы утверждаем, что наша система способна ежедневно извлечь из воздуха от 100 до 200 литров воды, но при такой влажности это могут быть и 400 литров», - уточняет доктор Шоурек.

Проектом руководит доцент Чешского технического университета Томаш Матушка.

«Ехать нам сюда, конечно, не хотелось. Трудно было даже себе представить, как можно работать при температуре 45 градусов. Мы занимаемся монтажом уже где-то неделю. Каждый день, начиная часов с 10 утра, невозможно выйти на улицу. Поэтому работаем мы ночью», - говорит Томаш Матушка, который вместе с коллегами нашел временный приют на соседней верблюжьей ферме.

«Непосредственно на строительство мы не расходовали ни одного киловатт-часа электроэнергии из сети. Все приборы и лампы освещения работают на аккумуляторах, которые заряжаются от солнечных панелей. Конечно, круглосуточно так работать невозможно. Коллекторы снабжают нас электроэнергией, пока светит солнце, и еще несколько часов после его захода», - продолжает доцент пражского университета.

К чехам уже обратились потенциальные заказчики, которые хотели бы использовать их оборудование, например, в качестве места водопоя для верблюдов. У самого первого прототипа уже есть свой покупатель.

«Наш контейнер идеален для установки где-то глубоко в недрах пустыни, где нет ни водопровода, ни электричества, ни асфальтированных дорог. Огромный плюс этого оборудования как раз в этом и заключается, что оно умеет создавать питьевую воду при любых условиях», - завершает Томаш Матушка.