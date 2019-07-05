«Салтинов бег»: А что, Прага бежит? Все бегут!

Организация ECSS была основана в 1995 году в Ницце как добровольное независимое объединение ученых, и за последние годы мировая спортивная общественность отмечает возросшую активность этого научного сообщества. Ее главная цель – сбор, анализ и распространение научных знаний, имеющих отношение к спорту, физической активности и здоровому образу жизни в целом.

ECSS является независимой общественной организацией и при этом активно развивает связи с руководящими европейскими институтами, такими, как Европейский Союз и Совет Европы. Ежегодно колледжем организуется конгресс на базе европейских университетов, специализирующихся на физической культуре. В этом году принимающей организацией стал факультет физической культуры и спорта Карлова Университета. Подробнее о мероприятии в интервью Радио Прага рассказал профессор Карлова Университета Вацлав Бунц:

— В этом году конгресс впервые проходит на территории государства, входившего в социалистический блок. Это крупнейшее мероприятие в области спортивной науки не только на территории Европы — я считаю, что во всем мире нет более масштабного события, посвященного этой теме. Участвовать будет около 80 стран, прозвучит почти 2500 тысячи докладов. В Прагу приедет около 3000 зарегистрированных участников, к ним добавятся вольные слушатели и гости сопроводительных мероприятий. Главная программа будет весьма широкой, темы докладов носят междисциплинарный характер и касаются наук, имеющих отношение к спорту: биомеханика, биохимия, генетика, история спорта, молекулярная биология, педагогика, диетология, психология, спортивная медицина, социология, физиология и экология. В плане популяризации здорового образа жизни особое значение приобретает проблема важности физкультуры и спорта для сохранения здоровья населения Европы.

Движение – жизнь

Поскольку конференция посвящена спорту, движению и здоровью, организаторам и участникам не пристало сидеть на месте. Вот уже пятый год частью мероприятия является «Салтинов бег» – кросс в честь шведского профессора Бенгта Салтина, выдающегося медика и ученого, специализировавшегося на спортивной физиологии – относительно молодой науке, которая исследует физиологические аспекты движения человека. Она включает в себя изучение того, как физиологические факторы влияют на спортивную производительность и как занятия спортом отражаются на физиологии и психологии. Подробнее о том, кто стал инициатором проведения забега в Праге, рассказал Вацлав Бунц:

— Бенгт Салтин был одним из основателей Европейского колледжа спортивной науки. Первая конференция колледжа прошла во Франции, где под председательством профессора Салтина обсуждалось, к примеру, значение физкультуры и спорта для сохранения здоровья людей. К сожалению, профессор Салтин пять лет назад ушел из жизни, и, поскольку он был по-настоящему выдающимся ученым в области спортивной медицины, мы решили в память о нем организовать этот забег. Конечно, это в большей степени общественная акция, чем спортивное соревнование, но некоторые участники относятся к забегу очень серьезно.

Бег как психология жизни

Сидячий образ жизни и низкая физическая активность – одна из главных проблем сегодняшнего дня. Как показали исследования, за последние пятнадцать лет в Европе резко увеличилось количество людей с лишним весом и ожирением, что вызвало рост числа заболеваний диабетом второго типа и повышение риска развития сердечно-сосудистых и онкологических болезней. Выделено пять направлений исследований: выявление связей между поведением людей и их здоровьем, развитие методов изменения поведения, идентификация влияний на поведение, оценка изменений в поведении и, наконец, использование результатов исследования в практике. Замечателен также тот факт, что доктора и ученые не просто рассказывают о важности движения и спорта в повседневной жизни, но и становятся живым примером. Кто же именно выйдет на беговую дорожку в рамках «Салтинова бега»?

— В забеге участвуют те, для кого бег является любовью всей жизни. Это не только молодежь, но и наши коллеги среднего возраста. Присоединятся также некоторые студенты, однако среди них интерес чуть ниже, чем среди академиков. Изменится время забега: обычно он проводился с утра, однако в этом году будет много пожилых участников, которым утреннее время не очень подходит, поэтому было принято решение провести забег в пятницу, 5 июля, в восемь вечера. И, конечно же, в забеге часто принимают участие люди, которые не имеют прямого отношения к нашей конференции и науке, но хотят выразить поддержку нашей деятельности. В этом году появится еще одно нововведение: все собранные средства (однако хочу подчеркнуть, что взносы добровольные) пойдут в фонд института им. Рудольфа Едлички, который помогает детям-инвалидам. Подобная благотворительная акция проводится впервые.