«Россия должна прекратить агрессию против Украины». Глава чешской дипломатии побывал в Мариуполе

Посмотреть своими глазами на то, что происходит на востоке страны своих чешского и датского коллег пригласил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Действия России в Керченском проливе и Азовском море ухудшили ситуацию в Мариуполе и прилегающих районах. Дания и Чешская Республика решительно осуждают российские действия и призывают Россию немедленно освободить 24 незаконно задержанных членов экипажей украинских судов, захваченных 25 ноября 2018 года. Если члены экипажей не будут освобождены, ЕС следует быть готовым рассмотреть новые, целенаправленные меры в отношении России. Россия должна обеспечить беспрепятственное свободное прохождение через Керченский пролив в Азовское море и в обратном направлении и должна прекратить чинить препятствия свободному прохождению судов, направляющихся в украинские порты», – говорится в итоговом сообщении МИД Чехии.

Чешский десант в Мариуполь

Поездка в Мариуполь чешской делегации напоминала военную операцию. Сначала государственный спецборт, который прилетел из Праги, доставил министра и сопровождавших его журналистов в город Днепр, бывший Днепропетровск. Там произошла пересадка на военные вертолеты МИ-8 1982 года выпуска, находящиеся на вооружении украинской армии. Из соображений безопасности авиасообщение в прифронтовой зоне ограничено. Полет вертолетов проходил на высоте 15–20 метров, со скоростью 220 км/ч – так его сложно засечь радарами.

Несмотря на продолжающиеся боевые действия, жителям региона приходится передвигаться по этой территории и через разделительную полосу. Как объяснил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, украинские власти поддерживают контакт со своими гражданами, оказавшимися на территории, подконтрольной сепаратистам. Так, пенсионеры получают в Украине пенсию, а школьники могут сдавать экзамены и получать аттестаты, приезжая в Мариуполь. Так что ежедневно вооруженным военным приходится осуществлять патрулирование и проверку тех, кто пересекает эту границу. За оградой обозначения: «Осторожно мины!»

КПП на время прибытия чешской и датской делегаций, которые сопровождали министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека и его датского коллегу Андерса Самуэльсена, был закрыт. Никакого регулярного транспорта через линию разграничения нет – автобус со стороны ДНР высаживает пассажиров на подъезде к КПП, и они пересекают границу пешком.

– Мы хотели бы оказывать более существенную поддержку Украине – в частности, продолжить и расширить программы, в рамках которых украинским детям, пережившим психологическую травму, оказывается помощь – они приезжают на отдых в чешские детские лагеря. Чешская Республика предоставляет такую помощь уже несколько лет, и мы хотели бы, чтобы она распространялась на мариупольский регион, чтобы в Чехию по этой программе приезжало больше детей из Украины, – подчеркнул Томаш Петршичек.

По словам главы внешнеполитического ведомства, программа помощи рассчитана на 500–600 детей в год и обходится чешскому государству в сотни тысяч крон.

– Это целесообразно потраченные государством средства. Они выделены для помощи людям, которые живут в регионе, который ежедневно, как здесь упоминалось, подвергается воздушному обстрелу и бомбардировке. Поэтому и относительно кратковременная помощь и пребывание в спокойной обстановке может помочь детям и повлиять на то, как они в дальнейшем будут развиваться.

Украинской стороне уже был предоставлен значительный объем средств.

– С 2014 года Чешская Республика выделила Украине в рамках стратегии регионального развития в условиях трансформации восемь миллионов евро. Мы стремимся поддерживать развитие гражданского общества и безопасность. Возможно, вы заметили, когда мы сюда ехали, обозначения заминированных участков в зоне конфликта – Чехия также помогает международным организациям обозначать и разминировать такие поля, – пояснил министр.

На вопрос журналистов, не стоит ли поднять вопрос ужесточения санкций ЕС в отношении России, министр ответил:

– Прежде всего, мы должны призвать Россию, чтобы на украинской территории, которая находится в сфере ее влияния, то есть на неподконтрольной Украине территории, уважали мандат ОБСЕ, чтобы на первой стадии можно было обеспечить мониторинг ситуации.

Удушающий Крымский мост

Порт имеет ключевое значение для жизни Мариуполя. На брифинге директор порта Александр Олейник объяснил, что проблемы начались еще со строительством Керченского, или Крымского, моста, возведение которого российская сторона ни с кем не согласовала. Установка арок этого сооружения само по себе значительно ограничило судоходство через пролив, затруднив выход украинских судов из Азовского в Черное море. Это принесло порту громадные финансовые потери, лишило его крупных контрактов, поставило в тяжелейшую экономическую ситуацию весь Мариуполь, поскольку часть жителей оказалась без работы. Кроме того, в город прибыло около 60 000 беженцев из ДНР и ЛНР, которых Мариуполь принял и пытается обеспечивать жильем и работой.

«Растопить лед Азовского моря»

В это время года Азовское море напоминает Северный Ледовитый океан. На корабле «Капитан Меркулов» часть делегации, включая министров, отправилась в небольшое морское путешествие. Затем прямо на причале состоялась пресс-конференция, на которой Томаш Петршичек еще раз призвал Россию немедленно освободить задержанных моряков и соблюдать нормы морского права, которое, как подчеркнул глава чешской дипломатии, Россия нарушает. «Гости из Европы разбивают лед Азовского моря», – процитировал слова одного из членов делегаций украинский министр Павел Климкин.

Уже перед вылетом в Прагу корреспонденты чешского канала Seznam TV вернулись к вопросу задержанных украинских экипажей.

– Вместе с датским коллегой призвали российскую сторону освободить украинских моряков, которые с ноября незаконно находятся в российских тюрьмах, хотя они не совершили никаких действий, нарушающих нормы международного права. Чехия, и это я хочу подчеркнуть, считает важным соблюдение духа и буквы международного права, – указал Томаш Петршичек.

– Готова ли Чешская Республика присоединиться к введению новых антироссийских санкций в том случае, если Москва откажется освободить моряков?

– Министр иностранных дел Дании дал понять, что хотел бы обсудить этот вопрос на уровне Совета Евросоюза. Я, в свою очередь, повторил, что в соответствии с решением чешского руководства, принятым в сентябре 2018 года, мы готовы активно подключиться к обсуждению возможного введения санкций.

Вопрос от Чешского информационного агентства ČTK:

– Во вторник в СМИ был обнародован индекс восприятия коррупции, который составляет Transparensy International. Согласно этому рейтингу, Украина занимает 120-е место, рядом со странами Африки. Не являются ли рискованными инвестиции Европейского союза и Чехии в поддержку Украины?

– Я беседовал со своими коллегами и представителями гражданского общества о коррупции в Украине. Могу сказать – я рад тому, что за последние годы Украина сделала первые шаги в нужном направлении – например, в Украине был создан Высший антикоррупционный суд и постепенно принимаются меры для изменений в сфере юстиции. Все это Чехией приветствуется, однако перед Украиной, несомненно, стоит еще целый ряд задач, выполнение которых важно с учетом стремления Украины в Европу и экономического развития этого государства в целом. Для чешских инвесторов Украина может представлять интерес, когда здесь будут действовать принципы правового государства и не будет процветать коррупция в той степени, как в настоящее время.

Визит в Москву в планах не значится

Вопросы от «Радио Прага»:

– Была ли у вас возможность обсудить ситуацию с задержанием украинских моряков с российской стороной?

– В России эту тему я не имел возможности обсудить – сейчас я нахожусь в Украине, однако мы повторно поддержали позицию наших коллег по ЕС по этому вопросу. И в России, я думаю, знают, что мы приветствуем скорейшее освобождение из плена украинских моряков.

– Ответила ли России на этот призыв?

– Реакции с российской стороны ни на один из этих призывов до сих пор не последовало.

– Говорили ли вы когда-нибудь об этом с вашим российским коллегой Сергеем Лавровым?

– С господином Лавровым мы не беседовали. Мы встречались только в рамках заседания ОБСЕ.

Также министр иностранных дел Чехии сообщил, что приглашения посетить Москву он не получал, и в ближайший год такая поездка в его планах не значится.

