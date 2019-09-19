«Разделены свободой»: чешское общество глазами социологов

Детальный анализ показал, что в настоящее время в Чехии сформировалось шесть классов общества, в значительной степени отличающихся друг от друга как по состоянию доходов, так и по занимаемой ими в обществе позиции.

«Исследование проводилось в июне текущего года, участие в нем приняли более 4000 тысяч респондентов из 1300 населенных пунктов Чехии. Каждый из опрошенных отвечал на 200 вопросов. Респонденты выбирались на основе определенных признаков – пола, возрастной категории, образования, учитывались и регионы и типология населенных пунктов. То есть подборка была репрезентативной», - сообщила Паулина Табери, соавтор исследования.

Первые два класса общества относятся к разряду высшего среднего - это «Обеспеченный средний класс», отличающийся большими доходами и имуществом, и «Наступающий класс космополитов», представители которого менее обеспечены финансово, зато благодаря своим обширным социальным контактам, культурному капиталу, знаниям языков и цифровых технологий обладают большим потенциалом. Оба эти класса вместе представляют треть населения Чехии.

Если говорить об элитах, то однородного класса, отвечающего данным параметрам, как, например, в Великобритании, нет.

«Несмотря на то, что к элитам можно в Чехии отнести десятки тысяч людей, эта прослойка сравнительно немногочисленна и составляет менее одного процента населения. По составу она значительно разрознена, к ней можно причислить и политиков высших звеньев, и глав государственных институций и служб, и крупнейших предпринимателей страны, и интеллектуалов, и высших церковных представителей. Есть армейские элиты, а также «серые кардиналы», о которых мало что известно, но они влияют на ход государства, есть и журналистские элиты итд. Специфика чешских элит заключается в том, что их невозможно объединить в один класс, эта группа неоднородна, ее представители придерживаются разных взглядов и обладают самыми разными капиталами», - объясняет социолог Мартин Бухтик.

Далее общество делится на три категории низшего среднего класса, к которым можно отнести половину населения страны.

Во-первых, речь идет о «Традиционном рабочем классе» с хорошим достатком, зато ограниченным доступом к другим источникам благополучия, таким как нужные контакты, культурный капитал, новые способности.

Во-вторых, к низшему среднему классу стоит причислить представителей так называемого «Находящегося под угрозой класса». Чехи, подпадающие под эту категорию, живут в диаметрально противоположных условиях – по своим социальным связям и культурному капиталу они принадлежат скорее к среднему классу, зато по уровню материального достатка они глубоко ниже среднестатистических показателей.

Третья группа населения, которую социологи относят к низшему среднему классу, формируется из представителей «Класса с местными связями», которые обеспечивают себе благосостояние благодаря имуществу и тесным связям с ограниченным кругом людей, обычно по месту жительства, готовых прийти на помощь.

И наконец, каждый шестой чех в возрасте от 18 до 79 лет относится к так называемому «Классу страдающих». Эта группа населения характерна отсутствием всех капиталов, используемых для достижения благополучия. У ее представителей нет ни соответствующего дохода, ни имущества, ни социальных контактов, ни новых навыков и личностного потенциала.

Из результатов исследования далее вытекает, что неверны заявления о том, что страна разделена на два непримиримых лагеря.

«Разделено ли общество или нет, можно понять на основе того, формируются ли в нем замкнутые группы людей, придерживающихся одного взгляда, когда в обществе прекращается диалог на спорные темы», - говорит Мартин Бухтик.

Наиболее болезненными для чехов остаются темы неравенства в обществе, миграции, демократии и того, куда направляется государство, успешно ли оно.

«Не секрет, что неравенство в обществе наблюдалось также при социализме, только тогда об этом говорилось не так часто. В 90-е годы (после смены режима - прим. ред.) общество достаточно быстро расслоилось на отдельные классы в зависимости от того, к какой группе населения люди относились до революции, каким они обладали капиталом, причем не только финансовым. Важную роль играло и образование, кто окончил какую школу – этот фактор во много предопределен (и тогда и сейчас) как раз теми условиями, в которых вы вырастаете. Вашей семьей и тем, куда она вас направляет», - завершает социолог Мартин Бухтик.

