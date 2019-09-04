«Раскрашенная птица» Восточной Европы – непереносимый ужас Второй мировой

Именно из-за «детального смакования» сцен насилия, совершаемого не только нацистами, но и польскими крестьянами, также критиковали роман «Раскрашенная птица» Ежи Косинского, который вышел в 1965 г. Он и лег в основу одноименной ленты чешского режиссера. Название книги связано с существовавшим в деревнях обычаем ловить и раскрашивать пичуг в яркие цвета, а затем отпускать их на волю. Птахи были тем самым обречены на гибель: они становились чужаками, в стаю их обратно не принимали и нередко заклевывали до смерти.

После премьеры многие критики в отзывах о почти трехчасовом полотне, снятом в сотрудничестве кинокомпаний Чехии, Польши, Украины и Словакии, часто прибегали к эпитетам «жесткий» и «брутальный».

«Я был потрясен, когда увидел фильм Элема Климова»

Рецензент газеты The Guardian, предупреждая, что «ужасные сцены будут еще долго преследовать зрителя», в свою очередь отметил: «Могу без колебаний заявить, что это – монументальное произведение, и я очень рад, что его видел. Могу также сказать, что, надеюсь его уже никогда не видеть». Не огорчают ли режиссера, который несколько раз терял надежду снять эту киноленту, подобные реакции?

– Нет, ни в коем случае, все эти реакции – в полном порядке, мир был бы просто ужасным, если бы все думали одно и то же,

– отмечает Маргоул в интервью по телефону «Чешскому Радио».

– Да, естественно, что касается разности мышления и взглядов, однако когда тот же рецензент признается, что больше никогда не желает видеть этой ленты…

– Знаете, я это воспринимаю как положительный сигнал. Мы здесь в Венеции общаемся с русским актером Алексеем Кравченко, он занят в моем фильме. Когда ему было тринадцать, он играл (исполнял главную роль — ред.) в лучшей, по всей видимости, картине, которую мне когда-либо вообще довелось видеть. Это советская лента 1985 года «Иди и смотри». Я помню, что когда я эту драму досмотрел, то вышел из кинотеатра на пражскую Вацлавскую площадь, буквально шатаясь, сел на лавочку и там седел, онемев и тупо глядя перед собой. Я тогда сказал себе – пересматривать этот фильм я не хочу. Это была очень сильная картина. Самое ужасное, что вообще может произойти с художником, режиссером и вообще любым творцом, когда созданное им подвергается полному забвению. А если наша работа задевает за живое, потрясает человека, я думаю, что так оно и должно быть.

– Алексей Кравченко, напомним, играет в ленте одного из немногих доброжелательных в отношении этого ребенка героев, а именно советского солдата, благодаря которому еврейский мальчик – роль исполняет Петр Котлар, становится на некоторое время сыном полка. Солдат наставляет паренька: «Партия – это поезд, в котором Сталин – машинист», «Верь в себя как коммунист». Вы работали над картиной одиннадцать лет, на Венецианском фестивале «Раскрашенную птицу» покажут шесть раз. Чувствуете ли вы удовлетворенность, видя, что люди выстроились перед кинозалом в часовую очередь на показ вашей ленты?

– Нет, я не чувствую удовлетворенности от этого, так как снимаю фильмы не ради этого чувства, а сугубо по той причине, что чувствую внутреннюю потребность. Потребность раскрыть некоторые темы, которые меня интересуют и требуют, чтобы я дал собственный ответ на множество вопросов. То есть я делаю фильмы прежде всего сам для себя, а если потом окажется, что найдутся люди, которым это как-то близко, то конечно, это большая радость для меня. И дело тут вовсе не в моем эгоизме, а в потребности заняться конкретной темой.

Девять минут межславянского языка

Зарубежные критики также отмечают чуткую работу оператора Владимира Смутного, снимавшего фильм на 35 мм пленку. Чешская премьера картины, которая станет кинодебютом так называемого межславянского или новославянского языка - он звучит всего девять минут, запланирована на 12 сентября. Идея создания нового языка пришла в голову самому режиссеру. Конкурсный показ «Раскрашенной птицы», которая претендует на «Золотого льва» наряду с двадцатью другими работами, состоялся 3 сентября. Съемки проходили на территории Украины, Словакии, Польши и Чехии шестнадцать месяцев.

В конкурсной программе Венецианского фестиваля чешское кино не было представлено почти четверть века. В 1994 году кинокомедия чешского режиссера "Жизнь и необычайные приключения солдата Василия Чонкина" Иржи Менцеля удостоилась золотой медали президента сената Италии на Венецианском международном киносмотре.

Aвтор рецензии в The Guardian одновременно назвал картину «фантасмагорическим хорором o Восточной Европе, с которого половина венецианских зрителей ушла». Сам Вацлав Маргоул после конкурсного показа сообщил, что «аплодисменты продолжались девять минут, на просмотре «Раскрашенной птицы» присутствовали около 1200 зрителей, и до окончания фильма зал покинули лишь семь человек».