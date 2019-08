«Радио Прага» меняет свое название на Radio Prague International

Иновещание «Чешского Радио» отмечает свое 83-летие. Наша первая передача для зарубежных слушателей вышла в эфир 31 августа 1936 года, ровно в 10 часов утра. Далеко не всегда зарубежное вещание называлось – «Радио Прага». До Второй мировой войны перед трансляцией дикторы сообщали, что начинается программа – «чехословацкой станции Прага на коротких волнах», а после окончания войны на разных языках вещания использовались самые разнообразные обозначения: «Станция Прага», «Говорит Прага – Чехословакия», «Говорит Прага», «Чехословацкое Радио – вещание для стран Африки» и др. В названии станции ныне мы решили подчеркнуть ориентацию наших программ на зарубежную аудиторию. Именно поэтому отныне мы становимся Radio Prague International. Наши программы и далее будут выходить на шести языках – на английском, русском, немецком, французском, испанском, а также на чешском языке для проживающих за рубежом соотечественников.

Многое изменилось с 1936 года. В те времена мы вещали в основном на коротких волнах. Сегодня этот формат имеет минимальное значение, нашей основной платформой стал Интернет, где вы можете прослушать и прочитать все наши программы. В последнее время мы также все больше и больше снимаем для вас видеоматериалов, а также общаемся в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram. По случаю 83-й годовщины мы расширяем производство специализированных подкастов. Осенью мы готовимся представить серию подкастов на английском языке In their Own Words – voices that shaped Czech history («Голоса чешской истории»). Общее количество подкастов на всех языках вещания будет постепенно увеличиваться.