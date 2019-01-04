«Пряничные деньги» для африканского юноши

Перед рождественскими и новогодними праздниками за продажу на переменах печенья, кексов и пряников, удалось собрать для Питера почти 3 тысячи крон (около 120 евро) – треть суммы, которую школа-гимназия, участвующая с 2014 года в проекте «Всемирная школа» благотворительной организации «Человек в беде», ежегодно перечисляет на счет африканского юноши.

«Я купила себе пряники. Хочу ими поделиться с друзьями, у которых нет денег», – говорит школьница София. Все, что дети напекли, продавалось по 10 крон за штуку (около 40 евроцентов). Кроме этого, чтобы собрать деньги для своего подопечного, школьники и гимназисты, например, устраивают спортивные состязания.

«У нас есть соревнования в поддержку Питера, которые проходятся в июне во время традиционных школьных «Садовых торжеств». Это состязания по бегу в разных категориях. За свой старт на соревнованиях каждый участник платит 20 крон (около 80 евроцентов). Деньги также перечисляются на счет Питера. Мальчик нам пишет. На стенде мы всегда выставляем его табели. Послания Питера я также зачитываю по школьному радио. Дети обязательно должны получать информацию о том, что происходит», – рассказывает учительница Катержина Мештянкова.

В Чехии к проекту «Всемирная школа» подключилось свыше 80 учебных заведений. Чтобы получить соответствующий сертификат, школам и гимназиям необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, включить в свою учебную программу одну из тем, касающуюся проблем глобального характера, например – миграция или климатические изменения…

Школа-гимназия «Кавчи горы» в Праге занимается проблемой прав ребенка.

«Это фаза «Учись». Второй этап – выявление актуальности конкретной проблемы для региона, где школа находится. Потом дети начинают разрабатывать специализированные мероприятия с участием общественности, во время которой можно не только распространять информацию по конкретной теме, но и попытаться осуществить шаги, ведущие к изменениям к лучшему», – комментирует представитель организации «Человек в беде» Катержина Соботкова.

«В нашей школе ученики, например, разрабатывали «ось развития защиты прав детей» в Чешской Республике. Точкой отсчета стал доисторический период. В нашем саду была торжественно закопана «капсула времени», в которой запечатаны современные материалы о соблюдении и защите прав ребенка в сегодняшней Чешской Республике», – добавляет педагог Катержина Мештянкова.