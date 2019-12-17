«Принудительный труд в Третьем рейхе». Война и судьбы в рисунках

На презентации, состоявшейся 10 декабря в Доме национальных меньшинств в чешской столице, побывала Русская служба «Радио Прага» International.

Перелистав эту книгу, вы узнаете немного больше о рабском труде на нацистскую империю, о том, как люди сопротивлялись неволе, продолжая жить и любить. О публикации, выпущенной в издательстве Argo, рассказывает Мария Яноушкова, координатор по международной работе организации Post Bellum, принимавшей непосредственное участие в создании книги.

«Книга вышла в сотрудничестве с московским «Международным Мемориалом». Это произошло достаточно случайно, когда мы проводили презентацию на конференции в Германии, посвященной тоталитаризму. Коллеги из Мемориала обратили внимание на эту книгу и сообщили о своей заинтересованности издать ее в Москве, однако финансирования из России у нас не было. Книга вышла при поддержке немецкого фонда «Память, ответственность, будущее» и Чешско-немецкого фонда будущего. Мы рады, что «Мемориал» принял участие в издании книги, поскольку он связан с потенциальной группой читателей», – поясняет Мария Яноушкова.

Почему для повествования выбрали художественную форму, которую называют «комикс», от слова comic – смешной? Ведь ничего смешного в этой книге читатель не найдет. Однако этот жанр давно используется гораздо шире, чем просто «веселые истории» в картинках, напоминает Мария Яноушкова.

«Мы избрали форму комикса, с которой работаем уже давно, потому что таким образом можем сделать понятнее для молодого поколения события Второй мировой войны и другие страницы истории. Комикс – одна из подходящих форм, как рассказать об истории людям, которые, возможно, ее не интересуются, поскольку Post Bellum – это некоммерческая организация, документирующая события, связанные с тоталитарными режимами ХХ века».

Рабство в Европе ХХ века

Авторы публикации рассказывают, что при принудительном труде рабочие жили в бараках рядом с предприятием, спали по шесть-десять человек в помещении. Горячей воды не было, зато в изобилии были насекомые и крысы. Люди питались смесью брюквы, репы и картошки – немцы называли это «блюдо» «айнтопф». У рабов рейха развивался туберкулез, желтуха, дизентерия. При этом людям все же что-то платили, хотя все деньги уходили на оплату «жилья» и «питания».

Однако у чехов условия труда были все же лучше, чем у людей, пригнанных из Польши и Советского Союза, отмечают создатели книги. Они пользовались относительной свободой передвижения, их не заставляли нашивать на одежду «Р» или «OST». Таким узникам, как и обитателям еврейских гетто, за труд ничего не платили.

Какие истории попали в публикацию? Ярмила хотела любой ценой избежать принудительных работ, но потом все-таки поехала в Германию, чтобы в лагере Закиш спрятаться от гестапо, ведь она была связной у чешских подпольщиков, группа которых была раскрыта.

«Гестапо. Они знают про нас, нескольких уже взяли», – говорит себе Ярмила. «Если тебя ищет гестапо, здесь ты слишком на виду. А в Германии можно спрятаться», – советует Ярмиле отец. Картинки шаг за шагом рассказывают о Ярмиле Платениковой – реальной женщине, появившейся на свет в 1924 году. Сначала девушка успешно укрылась в лагере, из которого можно было даже выходить в лес, собирать ягоды. Она служила переводчиком у врача. Однако летом 1944 года гестапо все же обнаружило Ярмилу. Девушка попала в лагерь для военнопленных, где ее постоянно избивали. Спас приближающийся фронт – лагерь расформировали, и узницу отправили в пражскую тюрьму Панкрац, однако в хаосе конца войны она попала на фабрику, а потом ее отправили домой, под надзор.

В книгу вошла и позднейшая история – размещение на семейной ферме бойцов Красной армии, национализация всего имущества после прихода к власти компартии. И даже эпизод, когда в 1952 году Ярмила на пражской улице встречает лагерного надсмотрщика, пытается его обвинить, но… у нее ничего не выходит. «У него партийный билет. Этот товарищ занимает высокую должность», – объясняет Ярмиле милиционер.

Что отнимает война

В общем, непростые повороты истории. Так что эта книга, вероятно, не только и не столько для молодежи? «Изначально мы планировали издать книгу для детей и молодежи, но должна признаться, что когда я ее читала, то невольно говорила себе: "Это и для взрослого тоже". Так что я считаю, что такой комикс может найти отклик у любого из нас», – уверена координатор Мария Яноушкова.

Читатель также узнает о судьбе Франциски Гоцковой, которая родилась в 1945 году непосредственно в рабочем лагере – ее матерью была полька, а отцом чех. Молодые люди работали на заводе по изготовлению боеприпасов и полюбили друг друга. Ребенок чудом появился на свет здоровым. А Гелена Ривец, которая появилась на свет в 1926 году, попала в жернова принудительного труда, когда ее с родителями, братом, сестрой и бабушкой отправили в еврейское гетто в Острожец на Волыни. Из всей семьи выжила только она. Сегодня Гелена, по мужу Эстеркесова, живет в чешском городе Новы Ичин.

Текст к комиксам написали три автора: журналист, лауреат литературной премии Magnesia Litera Ондржей Незбеда, сценарист и режиссер Томаш Годан, работавший в Афганистане, Анголе, Сирии и Азербайджане, и известная писательница, автор романа «Исчезнуть» Петра Соукопова, книги которой переведены на семь языков.

Авторы публикации объясняют: «Нам хотелось рассказать, что отняла у них война, с какими воспоминаниями и какой болью она выбросила их обратно в мир. Вместе с ними война изменила судьбы и тех 400 или 500 тысяч чехов, чешских евреев и цыган, которых отправляли в Третий рейх как дешевую рабочую силу или бросали в концлагеря и лагеря для военнопленных».

В 2000 году в Германии был создан фонд «Память, ответственность и будущее» для выплаты компенсаций жертвам принудительного труда, узникам концлагерей и еврейских гетто, жертвам расового и политического террора. Компенсации получили более полутора миллионов человек, из них 129 тысяч в России, 471 тысяча в Украине и 129 тысяч в Беларуси. В Чешской Республике подобной деятельностью занимается Чешско-немецкий фонд, который передал компенсации 86 000 человек и оказывает поддержку проектам по сохранению памяти о жертвах принудительного труда в Третьем рейхе.